Nella notte tra mercoledì e giovedì, poco dopo le ore 02.00 i vigili del fuoco di Ravenna sono intervenuti per un incendio sviluppatosi per cause in corso di accertamento, in una palazzina sulla via Reale a Mezzano.

Dall’edificio, apparentemente disabitato, usciva fumo ai piani superiori.

I vigili del fuoco sono intervenuti con vari mezzi e la autoscala. Sul posto anche il 118 con un ambulanza e i carabinieri.