Si è svolta a Roncalceci la cerimonia di consegna delle piantine di melograno e cipresso alle famiglie dei nuovi nati dell’area territoriale. L’iniziativa, promossa dal Consiglio Territoriale, rientra nell’ambito del progetto regionale “Mettiamo radici nel futuro” e si colloca all’interno delle celebrazioni per la settimana in tutela ai diritti per l’infanzia e adolescenza. L’evento ha assunto un doppio valore simbolico, intrecciando la sensibilizzazione ambientale con la settimana dedicata ai diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

All’iniziativa ha partecipato l’assessore al Verde pubblico, legalità e partecipazione Giancarlo Schiano, che ha voluto sottolineare l’importanza del momento di condivisione con le famiglie.

“Ho partecipato con grande emozione – ha affermato Schiano – perché ritengo che non ci sia modo migliore per onorare il mio mandato che vedere la comunità stringersi attorno ai suoi nuovi nati e alla natura. Le mie deleghe al Verde, Partecipazione e Legalità, trovano in questa iniziativa una sintesi perfetta. Piantare un albero per ogni bambino significa assumersi una responsabilità collettiva: stiamo dicendo a queste famiglie che il Comune è al loro fianco nel costruire un domani sostenibile. In questa settimana, in cui ricordiamo i diritti dell’infanzia, ribadiamo che il diritto a vivere in un ambiente sano e verde è fondamentale. Il rispetto per l’albero che cresce è la prima lezione di educazione civica e di legalità: significa avere cura del bene comune e proiettarsi nel futuro. Ringrazio il Consiglio territoriale di Roncalceci e l’operatrice culturale Barbara Gentile per l’organizzazione dell’evento, nonché tutte le famiglie che contribuiranno ad arricchire il patrimonio verde del nostro territorio”.