Riprende i prossimi sabati 21 e 28 gennaio – dalle 8 alle 12 in Piazza della Libertà di fronte al Duomo – la distribuzione gratuita di piante a singoli cittadini, scuole e associazioni. L’iniziativa, coordinata dal Servizio Ambiente e Giardini del Comune di Faenza, fa parte della campagna “Mettiamo radici per il futuro” messa a punto dalla Regione per fare dell’Emilia-Romagna il “corridoio verde” d’Italia.

Legambiente, assieme ad altre associazioni, collaborerà anche quest’anno alla distribuzione, perché la ritiene una occasione importante per stimolare tra i cittadini la diffusione, il rispetto e la conservazione del verde pubblico e privato. Ci sembra utile cogliere questa occasione per richiamare le Amministrazioni Pubbliche ad una più puntuale e precisa informazione ai cittadini sulle linee guida che devono essere applicate per la corretta gestione del verde. .