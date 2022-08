Apice dell’ondata di caldo tra venerdì 5 e sabato 6 agosto con temperature vicine ai 40 gradi. Anche nel ravennate le temperature rimarranno alte, anche durante la notte, la tregua inizierà domenica sera.

Sono queste le previsioni di Meteo.it per questo weekend.

L’Italia è alle prese con l’ennesima espansione dell’Anticiclone Nordafricano verso il Mediterraneo centrale e l’Europa meridionale: nelle ultime ore ha determinato una nuova impennata delle temperature in tutto il Paese. Nonostante le temperature si avvicineranno localmente ai 40°C, questa fase è destinata ad essere meno intensa e soprattutto meno duratura rispetto a quella precedente. Il picco della canicola è atteso tra venerdì 5 e sabato 6 agosto mentre domenica il caldo inizierà ad attenuarsi al Nord, Toscana e regioni centrali adriatiche; il calo termico si dovrebbe poi estendere ad inizio settimana anche al resto del Paese.

In effetti l’alta pressione si mostra meno robusta rispetto all’ultimo evento, tanto da favorire anche locali episodi di instabilità sui rilievi alpini ed appenninici. Nel fine settimana è poi previsto un aumento dell’instabilità al Nord per l’arrivo di un fronte temporalesco dall’Europa settentrionale (perturbazione n.1 di agosto) con fenomeni più diffusi e localmente forti. Stando alle attuali tendenze dei modelli, nella prima parte della prossima settimana il caldo dovrebbe rimanere contenuto, in linea con le medie del periodo, e le giornate dovrebbero essere caratterizzate da instabilità pomeridiana non solo sulle zone montuose del Nord ma anche in molte regioni del Centro-Sud.

Le previsioni meteo per venerdì 5 agosto

Tempo inizialmente soleggiato con soltanto modesti annuvolamenti sulle Alpi Nel corso della giornata aumento delle nubi sulle zone montuose con locali rovesci o temporali sull’arco alpino, sull’Appennino settentrionale tra Liguria ed Emilia occidentale, sull’Appennino meridionale possibili dall’Abruzzo in giù fino alla Calabria e sui rilievi della Sicilia orientale.

Giornata molto calda con temperature comprese tra i 31-33 gradi delle aree costiere ai picchi di 37-39 gradi delle aree interne di pianura. Venti deboli con rinforzi di brezza. Mari per lo più calmi o poco mossi.(Meteo.it)