Messa in sicurezza del Lamone: critiche all’area di tracimazione controllata di Fossolo

Critiche all’area di tracimazione controllata di Fossolo. All’interno del piano per la sicurezza del Lamone, redatto dall’Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po, sta riscontrando diverse critiche il progetto di realizzare a nord dell’abitato di Fossolo, un’area dove far defluire le acque del Lamone in caso di piene ritenute troppo eccessive. Il documento individua un’area delimitata fra via Madrara, il Canale Emiliano Romagnolo e via Fossolo. Oltre ad alcuni refusi evidenti nel documento, secondo molti residenti, e alcuni tecnici interpellati, il progetto, con l’attuale rete di canali di scolo, non è fattibile e, anzi, potrebbe rappresentare un rischio per l’abitato di Russi, dove andrebbero a confluire le acque. Attualmente si stanno raccogliendo le osservazioni per chiedere le correzioni del progetto. Fra chi critica l’area di tracimazione c’è anche il geologo Riccardo Galassi, nominato fra i consulenti della commissione parlamentare d’inchiesta sull’alluvione.