Messa del 1° maggio alla Festa della Cooperazione: lavoro, salari, welfare e agricoltura green i temi di quest’anno

Tradizionale messa del 1° maggio alla Festa della Cooperazione di Bagnacavallo. Il giorno dei lavoratori rappresenta ogni anno il momento centrale della manifestazione organizzata da Confcooperative Romagna nello stabilimento di Agrintesa. Durante la giornata, sono tanti gli eventi in programma: il pranzo dei cooperatori, la pesca di beneficienza, momenti di solidarietà, mostre, spettacoli, giochi per bambini, e, a conclusione della messa, i riconoscimenti per coloro che hanno trascorso una vita all’interno della cooperazione. Premiati quest’anno: Antonio Prati, in passato presidente della Banca di Cesena e di Confcooperative Forlì-Cesena; Francesco Melandri, già presidente del consorzio Solco e vicepresidente di Confcooperative Emilia-Romagna; Andrea Emiliani, direttore commerciale di Agrintesa, scomparso lo scorso anno.