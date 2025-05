Prosegue il Mese per l’Europa, il calendario di iniziative promosso dall’Unione della Romagna Faentina per celebrare la Festa dell’Europa e promuovere i valori della partecipazione, del dialogo e della condivisione.

Nella giornata di oggi, al cinema Sarti si è svolto il convegno “1945-2025: dall’ordine post-bellico al disordine globale”, organizzato da Fondazione Casa di Oriani, Università di Bologna (Campus di Ravenna), Europe Direct Romagna e Comune di Faenza, con la partecipazione di studenti del Liceo Torricelli-Ballardini e dell’Istituto Tecnico Oriani.

Nel pomeriggio, in piazza del Popolo, la Festa dell’Europa – Percorso a tappe ha proposto attività ludico-didattiche per adulti e bambini, con interventi musicali degli studenti dell’Istituto Carchidio-Strocchi.

Sempre nel pomeriggio, la Sala Consiliare ha ospitato la tavola rotonda “Fine del conflitto e ritorno al dramma della guerra: 80 anni dopo il 1945”.

Domani, venerdì 9, in Sala Bigari, alle 15.30, Luca Rosetti (insegnante e ideatore del “Calendario civile degli italiani”) terrà la conferenza “Che cos’è l’Europa?”, a ingresso libero. L’incontro è promosso da Comune di Faenza, MFE, GFE, Università degli Adulti, Associazione per i Gemellaggi e AEDE.

Dalle 17 alle 20, il Museo Carlo Zauli ospita l’apertura della settima edizione del festival Ossessioni, della Scuola di Musica Sarti.

Alle 19, al bar del Rione Verde, Linguistic Aperitif goes all European, aperitivo interculturale a cura di Associazione Pigreco e Rione Verde (replica il 23 maggio).

Sabato 10 maggio, la Pro Loco propone visite guidate gratuite al Teatro Masini, dalle 10.30 alle 12.30 (info: 0546 25231 – info@proloco.it).

Nella stessa giornata, al Museo Carlo Zauli, verrà inaugurata la mostra fotografica di Alfredo Torsello, con la partecipazione dell’artista e performer Mona Lisa Tina.