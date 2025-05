Mese del palio a Faenza: il 7 giugno la Bigorda, 14 e 15 giugno le bandiere, il 22 la giostra del Niballo

Faenza è pronta ad immergersi nel mese del palio. Dopo la donazione dei ceri sabato scorso alla Vergine delle Grazie, i rioni faentini sono pronti a sfidarsi nelle competizioni delle bandiere e alle giostre medievali, trasmesse anche in streaming sulla pagina Facebook di FaenzaWebtv. Il 26 maggio inizieranno le prove dei cavalieri allo stadio per la Bigorda d’Oro. Il giorno seguente gli sbandieratori inizieranno a testare Piazza del Popolo. Le sfide inizieranno l’1 giugno, con i giovani bandieranti al pomeriggio, il singolo e la coppia Under 21 la sera, con il giuramento dei cavalieri della Bigorda, in vista della sfida del 7 giugno. Il 14 e il 15 giugno il torneo delle bandiere, con domenica il giuramento. Domenica 22 giugno la Giostra del Niballo. Il drappo, col quale sarà premiato il vincitore, realizzato da Massimo Sansavini, è già stato mostrato al pubblico. Il Liocorno per la miglior dama è un’opera di Mirta Morigi. Nuovi costumi per i tamburini del Rione Verde, per il Fante del Rotellino del Rione Nero e per le Magistrature della Giostra del Gruppo Municipale. Spazio anche al rinnovamento: sono state ampliate le funzioni dell’App del Palio ed anche quest’anno il Comitato Giovani organizzerà il FantaPalio