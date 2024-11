La Mernap Faenza sale sull’ottovolante e tra le mura amiche del Palacattani chiude la pratica Cus Ancona sconfiggendo i marchigiani per 8-1. Sin dalle battute iniziali del match i padroni di casa sono stati abili a gestire il pallone e andare in gol dopo due giri di orologio grazie a Nicolò Garbin. Un vantaggio iniziale che ha galvanizzato i manfredi ancora in gol a ripetizione al 5’ con Grelle, al 6’ con Di Maio, e al 7’ con un tiro da fuori area di Magliocca sul quale l’estremo difensore anconetano Shkoza non ha potuto fare nulla. Per Di Maio e Magliocca inoltre si è trattato del primo gol stagionale con la maglia della Mernap Faenza. A metà della prima frazione poi si è unito alla festa del gol anche Hassane, il cui contributo, rispetto alle due gare precedenti, si è visto eccome soprattutto in fase di impostazione. Nel prosieguo qualche problema fisico ha costretto il portiere del Cus Ancona ad abbandonare il campo, sostituito da Cologgi. Sul punteggio di 5-0 nonostante la gara fosse già pressoché indirizzata il Cus Ancona ha cambiato gioco e si è fatta più volte vedere dalle parti del portiere della Mernap Patrick Pagliai; prima con una conclusione di Kania, poi con Diego Astuti e sul finale di tempo con il gol realizzato da Quercetti, che ha accorciato le distanze. Nella ripresa i faentini sono tornati in campo più determinati e infatti al 3’ è stato ancora Hassane, assistito da Grelle a portare la Mernap sul 6-1. La gara si è quindi vivacizzata e le occasioni si sono susseguite in alternanza: un palo di Magliocca, una conclusione velenosissima di Latini, e un altro palo colpito da Di Maio. Anche Zin Dine, assistito da Hassane ha provato a sorprendere Cologgi con un colpo di tacco. Al 15’ e al 16’ poi la Mernap ha chiuso definitivamente la gara, prima con il gol di Magliocca abile a sfruttare un’azione corale ben orchestrata e poi nuovamente con Grelle, abbonato agli eurogol, il quale ha indirizzato all’incrocio dei pali per l’8-1 finale. Nel finale di gara c’è gloria anche per l’altro portiere della Mernap Luca Delvecchio, subentrato e reattivo in occasione della conclusione di Astuti. La seconda vittoria consecutiva lancia la Mernap nella parte alta della classifica, e rilancia le ambizioni della squadra di mister Vespignani, che ha concesso esordio e minutaggio tra gli altri anche ad Alex Pellini e al giovane Younes Kasimi.

Mernap Faenza: Pagliai, Garbin, Ferrara, Pellini, Hassane, Di Maio, Magliocca, Kasimi, Zin Dine, Grelle, Delvecchio. All.Vespignani

Cus Ancona: Shkoza, Astuti D., De Capua, Campana, Latini, Astuti M., Lorenzini, Giordanino, Quercetti, Kania, Cappanera, Cologgi. All. Battistini

Marcatori: 2’pt Garbin (M), 5’pt e 16’st Grelle (M), 6’pt Di Maio (M), 7’pt e 15’st Magliocca (M), 11’pt e 3’st Hassane (M), 19’pt Quercetti (A).

Ammoniti: Quercetti, Kania (A).