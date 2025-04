C’era una volta la Mernap società sportiva di calcio a cinque, si è resa protagonista di una continua ascesa, vincendo tre campionati di fila (serie D, C2 e C1) fino a primeggiare in B nazionale. Ha guidato il proprio girone sfiorando la quarta vittoria consecutiva di campionato, prima di perdere terreno nelle ultime partite ed essere superata dai marchigiani del Corinaldo sul filo di lana. Attualmente si prepara per le semifinali di playoff con Jesi (mentre l’altra gara sarà tra Chieti e Teramo) il 26 aprile e il 3 maggio.

Per raccontare questa bella storia sportiva, il Panathlon Club Faenza organizza per la serata di martedì 15 aprile (ore 20.15) al Bistrot Ristorante “Rossini” in piazza del Popolo 22, Faenza il meeting conviviale dal titolo: “Mernap Faenza, la rinascita del calcio a cinque”.

Ospiti e relatori della serata: Filippo Merenda e Marco Mercatali presidente e vicepresidente Mernap Faenza, che parleranno delle attività della società che oltre alla Prima Squadra, schiera anche una compagine femminile che partecipa al campionato CSI e una di amatori, i Gunners di Modigliana.

Le novità sono sempre all’ordine del giorno: a breve debutterà la formazione Mernap Pesciò di running e ciclismo. Nei mesi scorsi è stato siglato un accordo di collaborazione tra Mernap, Faenza Calcio e Virtus Faenza che vede i sodalizi di calcio e futsal uniti per lo sviluppo di un progetto che potrà consentire di implementare ulteriormente la tecnica dei giovani calciatori del territorio faentino.

Per motivi organizzativi la presenza dei soci del Panathlon Club Faenza, ospiti, amici e appassionati del calcio a cinque, deve essere comunicata al cerimoniere Mauro Benericetti (tel. 334.6012469) oppure via mail:panathlonclubfaenza@gmail.com entro la mattinata di martedì 15 aprile.