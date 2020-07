Dopo i lunghi mesi di chiusura per la pandemia da Covid-19 mercoledì 22 luglio il Museo di Palazzo Milzetti riaprirà finalmente al pubblico. Un primo passo verso il ritorno alla normalità, per il momento con due sole giornate di apertura settimanali e percorsi in sicurezza.

Il Museo sarà aperto al pubblico nelle giornate del mercoledì dalle 13.30 alle 18.30 e della domenica, dalle 12.30 alle 18.30 (chiusura biglietteria ore 17.45).

Stante la situazione di emergenza sanitaria globale legata al Covid-19, il Museo di Palazzo Milzetti è lieto di accogliervi per consentire la visita in condizioni di sicurezza. Proprio per questa finalità le modalità di accesso sono state rimodulate sulla base delle disposizioni in vigore in merito al mantenimento della distanza di sicurezza tra le persone, il contingentamento degli ingressi e il divieto di assembramenti. Per questo è stato predisposto un percorso obbligatorio di visita a scorrere che verrà illustrato dal personale di custodia e vigilanza a cui è obbligatorio attenersi.

L’accesso al Museo avviene su richiesta suonando il campanello del portone d’ingresso, preferibilmente previa prenotazione telefonica o via mail alla biglietteria. Sarà necessario indossare sempre la mascherina ed osservare la distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1,80 mt. Osservando queste condizioni saranno possibili anche le visite guidate fino ad un massimo di 8 persone per volta (guida compresa).

MODALITA DI INGRESSO AL SITO – Il Museo sarà aperto il mercoledì dalle 13.30 alle 18.30 e la domenica dalle 12.30 alle 18.30 (chiusura biglietteria ore 17.45); – Sarà interdetto l’accesso alle persone che manifestano sintomi influenzali di sorta; – L’accesso al museo avviene su richiesta dal portone di accesso, preferibilmente previa prenotazione telefonica / via mail alla biglietteria; – I gruppi preformati superiori a 8 persone non possono accedere in simultanea ma dovranno comunque dividersi e attendere almeno 5 minuti tra un accesso e l’altro; – L’accesso è consentito solo con mascherina; – Necessario mantenere per tutto il tempo di permanenza nella struttura (dall’ingresso, alla visita fino all’uscita) la distanza di sicurezza di almeno 1,8 ml ed evitare assembramenti. – in corrispondenza dei locali di ingresso/uscita sono presenti dispenser di gel disinfettante. – è possibile lo stazionamento di gruppi superiori a 8 unità soltanto negli spazi aperti, ferma restando la cura nel rispetto della distanza di 1,8 ml tra ogni singola persona e le altre.

MODALITA’ DI VISITA: – attenersi alle disposizioni impartire dal personale di custodia e vigilanza e osservare il percorso guidato indicato dalla cartellonistica presente; – mappe e materiali per le visite non saranno distribuiti; – percorso di visita obbligato con ingresso e uscita distinti per evitare assembramenti e interferenze; – all’interno, considerata la necessità di mantenere la distanza di 1,8 ml tra i visitatori (ogni visitatore dovrà pertanto avere attorno uno spazio libero di un metro di raggio, ovvero un’area circolare di 3,14 mq, arrotondabile ad un’area quadrata di 4 mq.), è stabilito il massimo affollamento di 20 persone; -sugli ascensori non potrà salire più di una persona per volta, in caso di necessità autorizzato da personale interno; – La salita e la discesa in corrispondenza delle scale dovrà avvenire con il mantenimento del distanziamento di 1,8 ml.

Raccomandazioni In una situazione di ripresa della normalità in uscita da un’epidemia è necessario tenere alto il livello di attenzione sui comportamenti corretti da seguire. Con particolare riferimento alla frequentazione di musei e luoghi di cultura è raccomandato: a) Documentarsi opportunamente sulle linee guida da seguire al momento dell’ingresso e da fonti affidabili (brochure, personale addetto alle informazioni, poster). b) Lavarsi spesso le mani, con acqua e sapone per almeno 60 secondi, oppure con soluzioni idroalcoliche o altri disinfettanti per le mani. c) Proteggere sé stesso e gli altri mantenendo le necessarie distanze sociali di almeno 1,8 ml. d) Evitare di toccarsi occhi, naso, bocca, e in generale il viso, con le mani. e) Indossare le mascherine per minimizzare l’escrezione di goccioline respiratorie in aggiunta alle altre misure di prevenzione (distanziamento fisico, igiene delle mani). f) Evitare di condividere con gli altri cibo e bevande, tazze, bicchieri e posate per mangiare. g) Starnutire e/o tossire in un fazzoletto usa e getta (da eliminare prontamente) o nella piega del gomito. h) Limitare all’indispensabile il contatto con le superfici comuni (tavoli, ringhiere, maniglie) ed evitare di contatto con gli oggetti in esposizione. i) Condividere le buone regole di prevenzione con gli altri. Informare prontamente il personale museale in caso di malessere.