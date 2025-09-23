Si svolgerà mercoledì 24 settembre alle ore 11.30 nella sala del Consiglio Comunale in piazza del Popolo 31 a Faenza l’evento finale del progetto “Flying Children: la sicurezza nello sport come promozione del ben-essere” promosso dal Panathlon Club Faenza con il sostegno di CSEN Ravenna Comitato Provinciale, CMCF, Farmacia delle Ceramiche.

Il corso parte integrante del progetto ha fornito ai partecipanti una solida base di conoscenze e competenze per integrare lo sport in modo efficace nella promozione del benessere personale e della comunità. Conoscenze che potranno favorire scelte di vita più sane e attive.

In seguito alla formazione dei peer educator i ragazzi della prima e seconda classe dell’Istituto Tecnico Oriani a indirizzo sportivo hanno prodotto dei lavori inerenti al tema “Lo sport maestro di vita”.

Nella cerimonia saranno premiati i ragazzi più meritevoli che hanno presentato degli elaborati sul tema richiesto.

Saranno consegnatiattestati di qualità, bollino azzurro ascuole e società sportive che hanno sviluppato programmi includenti e partecipativi nel rispetto della sicurezza nello sport come promozione del ben-essere.

Oltre all’assessore allo sport Martina Laghi, consegneranno i premi Maria Francesca Baldi la presidente di CSEN RAVENNA CSEN Ravenna Comitato Provinciale, Giovanni Mingazzini e Gian Paolo Zauli, presidente e vicepresidente del Panathlon Faenza, Davide Rossi e Marilena Rosetti presidenti dei Panathlon Club di Ravenna e di Forlì, Maria Giulia Cicognani dell’ufficio Scolastico Provinciale.