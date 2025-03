L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ravenna organizza un corso di formazione sul tema “Tecnologie per la sicurezza delle infrastrutture sottomarine”, in programma nella giornata di mercoledì 2 aprile, dalle 9.30 alle 18, alla sede dell’Autorità Portuale in via Antico Squero 21.

Il corso ha il patrocinio della Marina Militare, e si svolge in collaborazione con Atena, Associazione italiana di tecnica civile.

Ecco il programma degli interventi:

Ore 09.30 Introduzione e benvenuto di Autorità e Patrocinanti

Ore 10.00 Ruolo della Marina Militare per la tutela della dimensione subacquea;

C.V. Daniele RUGGIERI, Stato Maggiore Marina – Reparto Sommergibili

Ore 10.30 Polo Nazionale della Dimensionene Subacquea: ricerca e innovazione nel settore

underwater;

C.V. Giampiero RANIERI, Polo Nazionale della Dimensione Subacquea

Ore 11.20 I cavi sottomarini in fibra ottica: una panoramica sulle infrastrutture che abilitano la nostra

vita digitale tra storia, protagonisti mondiali, tecnologia e sicurezza;

Ing. Giuseppe VALENTINO, TI Sparkle

Ore 12.00 Excursus sulle tecniche di dimensionamento strutturale degli scafi resistenti delle unità

subacquee;

Ing Alberto MARINO, UNI Trieste

Ore 13.00 Light Lunch

Ore 14.00 interventi di Fincantieri e Isotta Fraschini

Ore 15-30 Approcci sinergici e modulari fra sistemi tradizionali e autonomi in ambito underwater; ing Marcello ZANNINI, n3, Fabrizio BENTINI, L3 Harris Calzoni

Ore 16.15 Sorveglianza di nfrastrutture critiche in una prospettiva internazionale;

Dott. Giuseppe DI STEFANO (in VTC) e dott.sa Paola Fabretti, Norbit

Ore 16.45

Ing, Carlo Andrea BAIONI, Ing. Paolo TULIPANTI, Bourbon Offshore DNT- Ravenna

Per informazioni, 054435680