La settima edizione di KIDS FOOT è ormai in rampa di lancio: sabato 31 maggio e domenica 1° giugno lo stadio comunale Ermes Muccinelli di Lugo ospiterà il nuovo torneo internazionale di calcio giovanile organizzato, ormai dal 2016, dalla polisportiva Lugo 1982.

A circa cinquanta giorni dal fischio d’inizio, come da tradizione è giunto il momento di annunciare ufficialmente le squadre che prenderanno parte ad un evento cresciuto costantemente nel corso degli anni nonostante stop forzati o rinvii causati da Covid e alluvioni. Mercoledì 16 aprile dalle ore 18.45 sarà ancora la Sala Estense della Rocca di Lugo a ospitare il sorteggio ufficiale dei gironi del Kids Foot 2025 e dunque anche l’annuncio delle società che prenderanno parte all’evento che quest’anno raddoppia, con due tornei nel corso del weekend, uno per Pulcini Under 10 (nati nel 2015 e 2016) ed uno per Esordienti Under 12 (nati nel 2013 e 2014), ampliando quindi il numero dei partecipanti e utilizzando per questo entrambi i campi disponibili dello stadio Muccinelli. Al termine del sorteggio, aperitivo al Timi Ama Lugo dalle ore 20.

Saranno ben 24 le squadre che prenderanno parte al Kids Foot 2025 in rappresentanza di sodalizi italiani, anche professionistici, e internazionali, oltre ad una folta rappresentanza di società del territorio romagnolo. Un numero importante che coinvolgerà oltre trecento partecipanti e che per la città di Lugo rappresenterà un momento di grande visibilità con la presenza non solo degli atleti, ma anche di dirigenti, accompagnatori e familiari dei piccoli giocatori. Ogni squadra disputerà sei partite, con il sabato per le sfide eliminatorie e la giornata di domenica 1° giugno dedicata alla fase finale dei tornei denominati Champions League e Europa League.

Questo l’elenco delle società partecipanti. Torneo Under 10: Faenza Calcio, FC Pepa (Albania), Cotignola, Sanpaimola, Cattolica, Cesena, Bologna, Stella Rimini, La Fiorita (San Marino), Fc Nagykanizsa (Ungheria), The Spartans Fc (Scozia), Lugo 1982. Torneo Under 12: Ravenna Fc, Virtus Faenza, Imolese Calcio, Sant’Agata Sport, Russi, Cervia, Borgo Tuliero, Azzurra Ravenna, Pescara, Fiorentino (San Marino), Fc Nagykanizsa (Ungheria), Lugo 1982.

A seguire tutta l’organizzazione dell’evento sarà ancora una volta lo staff di Lugo 1982, con il supporto di poco meno di un centinaio di volontari, fondamentali per la buona riuscita del torneo. La squadra che vincerà il Kids Foot 2025, lo scorso anno conquistato dai ragazzi del Tatabanya (Ungheria), si aggiudicherà anche il trofeo Pablo Salgado, in memoria del giocatore scomparso nel 2006, che viene rimesso in palio ogni anno. Il trofeo “Città di Lugo” toccherà invece ai vincitori del torneo Under 12.

Sin dal calcio d’inizio del primo match, preceduto dalla cerimonia di apertura arricchita dalla presenza del coro della Scuola Gherardi, confermate anche le occasioni per visitare il territorio, in collaborazione con il Polo Tecnico di Lugo indirizzo Turistico, i momenti conviviali nell’area dello stadio Muccinelli e un format assolutamente collaudato. Un’attenzione ai dettagli che negli anni ha garantito il successo della manifestazione, uno dei fiori all’occhiello della società che vanta oltre 40 anni di storia e che da sempre si affida allo spirito di aggregazione e al volontariato per far crescere i giovani in un ambiente positivo.