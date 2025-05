Mercoledì 14 maggio Oscar Piastri a Faenza e Brisighella per il Trofeo Bandini

Il 14 maggio Oscar Piatri a Faenza e a Brisighella per ritirare il Trofeo Bandini. Dopo il bagno di folla del 2023 per Lando Norris, sarà ancora un pilota McLaren quest’anno a ritirare il premio intitolato alla memoria di Lorenzo Bandini. Il pilota australiano è stato scelto dall’associazione brisighellese sul finire della scorsa stagione, quando vinse due gare e ottenne 6 podi, 292 punti e il quarto posto nella classifica finale. Oggi Piastri è già a 131 punti dopo sei gare: cinque podi e quattro vittorie, comanda il campionato di Formula 1. Mercoledì sarà in Piazza del Popolo a Faenza alle 16 (dopo essere atterrato all’aeroporto di Forlì). Mezz’ora dopo partirà alla volta di Brisighella al volante di una McLaren Artura Spider. Nel borgo medievale arriverà intorno alle 16.45: incontrerà tifosi, associazioni e una delegazione del Comune di Licciana Nardi, paese d’origine della famiglia. Alle 18 la premiazione alla Rocca.

Saranno inoltre premiati quest’anno: il medico Riccardo Ceccarelli (Formula Medicine), il pilota Davide Nicelli, i giornalisti Gian Luca Garoffio (Rai Sport) e Giulia Toninelli (Gazzetta dello Sport), Mario Isola per la Pirelli e Carlo Dall’Oppio, Comandante Nazionale Emerito dei Vigili del Fuoco.