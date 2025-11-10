Mercoledì 12 novembre, dalle ore 7.30 alle 13.30 (o comunque fino al termine dei lavori), in via XX Settembre, nel tratto tra via Naviglio e piazza della Libertà, per lavori di smontaggio dell’impalcatura da un edificio privato, verrà istituito il divieto di transito con chiusura della strada dall’intersezione con via Naviglio a piazza della Libertà/corso Garibaldi; doppio senso di circolazione fino al cantiere (civico 15) per residenti, mezzi all’interno del cantiere, mezzi di emergenza e soccorso, e mezzi con destinazione interna