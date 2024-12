Per lavori alla rete elettrica, mercoledì 11 dicembre, dalle ore 8.30 alle 14.30, in via San Giovanni Bosco, tra via Zuffe e via Concerie, viene istituito il divieto di transito. I mezzi provenienti da via Bondiolo e diretti verso il centro potranno percorrere via Zuffe; nell’arco di tempo necessario ai lavori verrà sospesa la Zona a Traffico Limitato in via Zuffe e nel tratto di via Torricelli compreso tra via Zuffe e via Comandini. Sarà compito del personale della ditta esecutrice dei lavori collocare la segnaletica e indicare i percorsi alternativi, oltre a garantire l’accesso ai passi carrabili e agli accessi pedonali disposti lungo il tratto di strada oggetto dei lavori.