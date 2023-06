Mercato straordinario di Campagna Amica il 2 giugno per sostenere gli agricoltori colpiti dall’alluvione

Per la Festa della Repubblica, il 2 giugno, il mercato contadino di Campagna Amica Ravenna si è trasferito all’azienda agricola Ravagli, a Ragone. Merende, laboratori, aperitivi e bancarelle per sostenere gli imprenditori agricoli pesantemente danneggiati dall’alluvione.

In questi giorni l’agricoltura sta vivendo una situazione paradossale: molti campi e filari sono stati distrutti dall’esondazione dei fiumi, altri rischiano di marcire a causa dell’acqua stagnante; contemporaneamente però i terreni che non sono stati coinvolti dall’alluvione, con le temperature diventate estive, hanno sempre più bisogno di acqua per riuscire a sopravvivere.