Anche quest’anno il Sindacato provinciale F.I.M.A.A. Ravenna e Confcommercio provincia di Ravenna hanno presentato questa mattina a Palazzo Rasponi i dati del ‘Rapporto 2024 del mercato immobiliare a Ravenna e provincia’.

Alla giornata di presentazione sono intervenuti Mauro Mambelli Presidente Confcommercio provincia di Ravenna, Mauro Giannattasio Segretario Generale della Camera di Commercio di Ferrara Ravenna, Santino Taverna Presidente Nazionale F.I.M.A.A, Stefano Stanzani Docente Università di Bologna, Pierluigi Fabbri Presidente F.I.M.A.A. Ravenna. Moderatore Ivano Venturini Presidente F.I.M.A.A. Confcommercio provincia di Ravenna e F.I.M.A.A. Confcommercio Emilia-Romagna.

Nel corso del convegno la Dott. Ing. Federica Del Conte, Assessore comunale all’urbanistica, edilizia privata e rigenerazione urbana, ha illustrato ‘Uno sguardo sulle opere per la città’.

La congiuntura del mercato della compravendita immobiliare residenziale a Ravenna

“L’anno 2023 si è chiuso con 988 compravendite in meno rispetto al 2022 nella provincia di Ravenna (-14,4%) – afferma Stefano Stanzani, Università di Bologna: le variazioni percentuali sono state peggiori nel comune capoluogo (-16,1%) rispetto ai comuni minori (-13%). Nel primo semestre 2024 prosegue il trend negativo per Ravenna città, con 141 scambi di abitazioni in meno rispetto al 2023 (-9,9%) ma con una tenuta registrata nei comuni minori della provincia (-1,4%; 21 scambi in meno rispetto allo scorso anno).