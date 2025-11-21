Mercato immobiliare: 2025 positivo per la provincia di Ravenna

Nonostante i prezzi ancora alti e una difficoltà di accesso al credito per i giovani, il rapporto del mercato immobiliare si chiude positivamente anche per il 2025, confermando previsioni positive non solo per il 2026, ma anche per gli anni a seguire. Oggi, gli italiani che investono nel mattone appartengono alla fascia d’età 40-55 anni. Per gli Under 35, invece, rimane molto difficile riuscire a garantirsi l’acquisto di una casa. Essendo un mercato animato, purtroppo, l’immobiliare attira anche l’attenzione di persone non in regola per esercitare il ruolo di intermediari, ma il problema maggiore, oggi, è il mancato utilizzo di moltissimi immobili, che potrebbero essere affittati con contratti di lungo respiro. Il Presidente Nazionale della Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari di Confcommercio, Santino Taverna, alla presentazione del report del mercato immobiliare della provincia di Ravenna, ha invitato a cercare le motivazioni del problema affitti lontano dalla diatriba delle locazioni brevi.