Mercato del riuso di Mato Grosso: migliaia di visitatori e 130 volontari da tutta Italia

Il mercatino del riuso di Mato Grosso preso d’assalto fin dal primo giorno. Ha aperto anche quest’anno, all’ex centro fieristico di Faenza, il mercatino del riuso per finanziare le missioni in America Latina di Mato Grosso. Dal 26 all’1 gennaio, i volontari saranno al lavoro per vendere gli oggetti raccolti e donati durante tutto l’anno e in questi giorni. In vendita: mobili, libri, vestiti, oggetti per la casa, biciclette, libri, giochi, materiali riutilizzabili e tanto altro, con acquirenti e volontari che provengono anche da fuori regione.