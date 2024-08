Giovedì sera 8 agosto Cervia sarà animata dall’evento al mercato dei pescatori nel Borgo Marina, Viale Nazario Sauro nell’ambito delle “Chiaccherate in amicizia” organizzate dalla “Cooperativa pescatori Luigi Penso” in collaborazione con il comune di Cervia e la Regione Emilia-Romagna.

Dalle ore 21:00 saranno protagoniste le marinerie da preservare in un’ottica di modernizzazione del settore della pesca e dell’acquacoltura.

Ne parleranno Piergiorgio Vasi, responsabile regionale per lo sviluppo e valorizzazione della attività di pesca e acquacoltura, che presenterà il progetto ORIGINN del programma Interreg Europe insieme a Luca Chiodini Commmunication Manager del progetto.

Il progetto mira a migliorare le politiche pubbliche per promuovere l’innovazione nelle aree rurali e marinare per raggiungere una trasformazione economica e sociale per mezzo della promozione di buone pratiche messe in campo dai vari paesi europei partner del progetto.

Negli ultimi decenni la maggior parte delle aree rurali si è sviluppata meno rapidamente rispetto alle aree urbane, anche all’interno dell’Unione Europea, limitando le opportunità sociali ed economiche di tali territori caratterizzati da innovazione inferiore e causando una difficoltà nella creazione di posti di lavoro e la conseguente perdita della popolazione e descolarizzazione degli abitanti.

Di fronte a questa tendenza, è importante sviluppare pratiche innovative per aree rurali e costiere, destinazioni con elevato potenziale, per la diversificazione dell’economia locale, la valorizzazione del territorio evitando l’abbandono di queste zone.

L’obiettivo principale di ORIGINN, focalizzato sul miglioramento degli strumenti politici nei territori dei partner coinvolti (Spagna, Svezia, Irlanda, Estonia, Italia, Romania, Slovacchia), è di favorire la transizione delle aree a rischio spopolamento attraverso misure di digitalizzazione, sostenibilità industriale, innovazione sociale soft.

La serata prevederà la possibilità dalle ore 19:00 di gustare cozze, ostriche e fritto di paranza preparati dai pescatori di Cervia secondo le antiche ricette della Tradizione.