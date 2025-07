Mensa scolastica: per i faentini arrivano sconti a partire da settembre

Il Comune di Faenza introduce importanti novità a sostegno delle famiglie. Da settembre ci saranno notevoli agevolazioni nel servizio mensa per asili (nido e materna) ed elementari. Si calcolano 3.400 famiglie negli istituti pubblici, ai quali vanno aggiunti gli iscritti alle scuole paritarie. Lo sconto del 50% alla tariffa mensa sarà esteso a tutti coloro con un ISEE inferiore a 9.360 euro (prima erano previste tre fasce di agevolazioni – 20%, 30%, 40% – a seconda dell’ISEE). Inoltre, a tutti coloro che hanno più di un figlio iscritto al servizio mensa (indipendentemente dall’ISEE), a partire dal secondo figlio, la tariffa sarà scontata del 50%. Per gli iscritti alle scuole pubbliche, lo sconto sarà automatico. Per gli iscritti alle paritarie, bisognerà presentare domanda per ottenere un’agevolazione.

L’intervento costerà al Comune 300 mila euro ed arriva al termine di due anni di investimenti nei servizi a supporto della genitorialità, erogati dal Centro per le Famiglie per aiutare genitori, bambini e adolescenti.