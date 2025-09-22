Martedì 16 settembre si è disputato il 29° Memorial Fantinelli – Trofeo Fatuma Ibrahim al campo di atletica R. Drei, organizzato da Atletica85.

Tante presenze in un programma incentrato su distanze spurie 80, 600, 2000 e staffetta svedese lunga 200-400-600-800.

Nei 600 (memorial Fatuma) vittoria di Viola Morrone – Francesco Francia, nel Lancio del disco (memorial Fantinelli, la spunta Emanuele Venturelli – Delta Sassuolo). Mentre nel salto in alto maschile, dedicato alla memoria di Giancarlo Zama, ha prevalso l’allievo Shytaj con la misura di 1,86m.

Nel getto del peso vittoria per il portacolori dei carabinieri Lorenzo Del Gatto con la misura di 18,07m.

Per Atletica85 vittoria di Carolina Alvisi nel salto in lungo con 5,23, e nelle categorie giovanali Happyness Chukwueloka prevale sugli 80m in 10″48 e Mihaela Secrieru vince il salto in alto con la misura di 1,58m.