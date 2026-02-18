A Corno alle Scale una bellissima giornata di sole ha fatto da cornice ideale per la undicesima edizione del memorial Francesco Drei, la gara promozionale di slalom gigante per gli studenti delle scuole medie manfrede, organizzata dallo Sci Club Uoei Faenza.

L’istituto “Cerini” ha preceduto la scuola“Europa” e il “Matteucci” nella classifica valida per il trofeo creato dall’artista Goffredo Gaeta e offerto da Mirella Venturi a ricordo del marito Francesco Drei, compianto socio U.O.E.I. che promosse con grande impegno lo sci tra i giovani.

Settanta giovani sciatori hanno gareggiato sulla pista Tomba 2 nel campionato cittadino per alunni delle scuole medie inferiori del Distretto Scolastico di Faenza.

I migliori tempi assoluti femminile e maschile sono stati di Aurora Bezzi (Cerini) e Giulio Spada (Europa).

Novità dell’evento è stato il ritorno della competizione anche per le scuole medie superiori in gara per un prestigioso trofeo, nell’ambito del “memorial Drei”. In pista una cinquantina di ragazzi.

A vincere è stato il Liceo “Torricelli Ballardini” davanti all’Itip “Bucci”.

I migliori tempi assoluti maschile e femminile sono stati di due fratelli entrambi del Liceo Torricelli Ballardini: Peter Barnabè e la sorella Annika.

La manifestazione è tornata sull’Appennino Bolognese grazie alla collaborazione tra l’U.O.E.I., dirigenti e docenti di educazione fisica dei plessi scolastici faentini.

Al termine della gara si sono svolte le premiazioni, con l’assessore comunale allo sport Martina Laghi accanto ai dirigenti uoeini Stefano Montanari e Mirella Venturi assieme ai coordinatori dell’Uoei Faenza Ski Team, Alessandro Bubani e Marco Piazza con i docenti delle scuole che hanno accompagnato i ragazzi.