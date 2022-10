Il secondo appuntamento della Stagione musicale “Controsensi” prodotta da LaCorelli è pronto ad andare in scena dopo l’ottimo successo dell’esordio.

ln programma sabato 8 ottobre alle ore 18.00 nel Foyer del Teatro Pedrini “Melo-Logic II – Due omicidi a mezz’agosto”, una nuova indagine in musica che trasforma le trame dell’opera lirica in un vero e proprio opera-game: un gioco interattivo tra interpreti e pubblico che rappresenta una vera novità nella storia del teatro musicale. L’esperimento, che ha debuttato ad aprile scorso sui palcoscenici della Romagna con uno spettacolo ispirato a “Cavalleria Rusticana”, ha destato l’immediata curiosità di stampa e critica, approdando anche al prestigioso “Mascagni Festival” di Livorno.

“Melo-Logic II” promette di replicare il successo del precedente, raccontando una nuova avvincente storia in forma di “melologo”, ovvero unendo “melos”, la musica, e “logos,” la parola detta, non cantata. Due attori insceneranno un giallo, il cui racconto sarà accompagnato dal vivo dalla musica. Nessun copione prestabilito, e la vera novità dello spettacolo è proprio questa, dal momento che saranno gli spettatori in sala e dover decidere, direttamente con il loro smartphone, gli sviluppi della vicenda, decretando a loro insaputa anche la sequenza dei brani musicali, che cambieranno a seconda delle decisioni dei presenti. Questo spiega perché lo spettacolo non è mai uguale a sé stesso: proprio come in un libro-game, la vicenda prenderà una piega diversa a seconda delle decisioni di chi l’ascolta.

Scritta dal giovane autore di gialli Giacomo Sangiorgi e interpretata da Marco Montanari e Camilla Berardi, la storia di “Melo-Logic II” è ispirata ad una celebre opera di fine Ottocento e vive di dialoghi brillanti, vestita della musica di Alicia Montorsi Galli eseguita dall’Ensemble Tempo Primo e diretta da Giovanni Marco di Lena.

Biglietteria: ingresso con aperitivo 10 €, intero 5 €, ridotto 2 €. Ingresso gratuito per bambini fino a 6 anni e disabili.

Per informazioni: www.lacorelli.it; info@lacorelli.it; biglietteria@lacorelli.it; +39 339 6249299.