L’1, il 2 e il 3 ottobre torna a Faenza il MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti. Il festiva, al suo 26° anno, si presenterà con concerti, forum, convegni, fiere e mostre nelle principali piazze, teatri e palazzi e palchi faentini, aggiungendo contenuti Extra MEI on line con dirette streaming sul sito della manifestazione e sule pagine social.

I primi appuntamenti confermati di quest’anno:

VENERDÌ 1 OTTOBRE

Ore 16:00 –Galleria Voltone della Molinella e Palco Giovani in Piazza della Libertà

o Inaugurazione con Memorie Magnetiche – Omaggio a Titta ed al Rock del Territorio.

Ore 21:00 –Teatro Masini di Faenza, Piazza Nenni, già della Molinella

o Omaggio a Rino Gaetano a 40 anni dalla scomparsa con RINO GAETANO BAND, DIANA TEJERA, PIERDAVIDE CARONE e altri ospiti. All’ingresso in esclusiva la Figurina Celebrativa per i 40 anni senza Rino a tiratura limitata.

SABATO 2 OTTOBRE

Dalle ore 10:00 alle 24:00 di sabato e dalle ore 10:00 alle ore 20:00 di domenica 3 ottobre – Palazzo delle Esposizioni, Corso Mazzini

o InaugurazioneFiera del Disco, degli Strumenti Musicali, delle Etichette DiscograficheIndipendenti, dei Promoter, dell’Editoria, del Fumetto, delleFigurine e tanto altro, con concerti, presentazioni, firmacopie, progetti in uscita esclusiva a tiratura limitata.

Dalle ore 11:00 alle 20:00e dalle ore 10:00 alle ore 20:00 di domenica 3 ottobre – Galleria del Voltone della Molinella in Centro Storico

o Mostra Free Patrick Zaki, i poster finalisti del contest Internazionale in collaborazione con Voci per la Libertà ed Amnesty International con set acustico di artisti e band emergenti.

o Mostre, Incontri, Convegni, Presentazioni e Workshop.

o Assegnazione dei premi delPIVI – Premio Italiano Videoclip Indipendente.

o Assemblea del Coordinamento StaGe! e Indies con gli interventi di tutti gli operatori sul futuro del settore: ospiti con interventi e talk gli artistiPIOTTA, HER, RENATO MARENGO e ENRICO CAPUANO.

o Presentazione dellaCarta dei Servizi a supporto di autori ed editori, produttori, artisti, interpreti ed esecutori a cura di AudioCoop, Rete dei Festival, AIA – Associazione Italiana Artisti, Esibirsi, Siedas, Music Day, Terapia Arte Intensiva e altri operatori.

o Premiazione di Enrico Melodia e Carlo Maria Barracano, i vincitori diMozart… e tu? e dei vincitori del contest La Musica è Lavoro.

Dalle ore 15:00e dalle ore 9:00 di domenica 3 ottobre – Centro Storico

o Forum del Giornalismo Musicale e Targa MEI Musicletter

Ore 16:00 –Palco Giovani in Piazza della Libertà, di fronte al Duomo di Faenza

o I migliori giovani talenti emergenti italiani indie, pop, rock, canzone d’autore, trap, folk, rap, hip hop, jazz, world, elettronica e tanti altri generi e stili provenienti dal circuito della Rete dei Festival e dei Contest che ha scoperto in quindici anni di attività tantissimi tra i più importanti artisti italiani oggi di successo.

Ore 20:00 –Piazza del Popolo

o Concerto di NCCP – NUOVA COMPAGNIA DI CANTO POPOLARE (Premio alla Carriera),AMERIGO VERARDI (Miglior Artista Indipendente dell’Anno), CMQMARTINA (Miglior Artista Indipendente Giovane dell’Anno),VV, GIUSE THE LIZIA, LORENZO KRUGER (Miglior Artista Romagnolo 2021), INNOCENTE, MADDALENA e altri in via di definizione.

Ore 20:00 –Teatro Masini

o Finale del Premio dei Premi conAsteria, Nervi, Monica Sannino, Jamila, Marcello Graduato, Andrea Santelli, Marta Frigo. I migliori giovani talenti della canzone d’autore provenienti dai festival dedicati ai cantautori scomparsi da tutta Italia.

o Finale di RiarrangiaRiz – I migliori giovani talenti dell’arrangiamento alle prese con i brani di Riz Ortolani

o Premi AudioCoop e Afiai migliori progetti musicali produttivi e artistici.

Tra gli ospiti ANDREA CHIMENTI, CLAVER GOLD, DONELLA DEL MONACO e EDOARDO DE ANGELIS.

DOMENICA 3 OTTOBRE

Dalle ore 15:00 –Ridotto Teatro Masini

o Concerto del pianista Maurizio Mastrini – In collaborazione con la Scuola di Musica G. Sarti.

Dalle ore 16:00– Palco Giovani in Piazza della Libertà, di fronte al Duomo di Faenza

o I migliori giovani talenti emergenti italiani indie, pop, rock, canzone d’autore, trap, folk, rap, hip hop, jazz, world, elettronica e tanti altri generi e stili provenienti dal circuito della Rete dei Festival e dei Contest che ha scoperto in quindici anni di attività tantissimi tra i più importanti artisti italiani oggi di successo.

Dalle ore 18:00 –Teatro Masini

o Concerto di GIOVANNI LINDO FERRETTI (Premio alla Carriera), reinterpreta Cccp, Csi, Pgr e tutta la sua grande storia musicale