Tre giorni di concerti, forum, convegni, fiere e mostre nelle principali piazze, teatri, palazzi e palchi del centro storico di Faenza per festeggiare il Mei, la più importante rassegna della musica indipendente italiana che quest’anno compie 30 anni. La nuova edizione del Meeting delle etichette indipendenti si terrà dal 3 al 5 ottobre, con una anteprima già giovedì 2 ottobre con la band Fratelli & Margherita, vincitori dell’ultima Faenza Rock e in tour sold out con Cisco, che si esibirà omaggiando il folk rock italiano e internazionale.

Tutte le novità e il programma sono stati presentati questa mattina a Bologna in conferenza stampa dall’assessora regionale alla Cultura, Gessica Allegni, dal vicesindaco del Comune di Faenza, Andrea Fabbri, e dall’ideatore e coordinatore del Mei, Giordano Sangiorgi.

“Trent’anni sono un bel traguardo- sottolinea l’assessora Allegni-, segno di un percorso che rappresenta la vitalità e l’importanza del Mei, una piattaforma di scouting per la nuova musica italiana indipendente ed emergente consolidata e riconosciuta. Nel corso degli anni il Mei ha dato l’opportunità a molti giovani artisti di esibirsi e farsi conoscere. Lo testimoniano i successi dei tanti interpreti che, partiti proprio dai palchi di Faenza, sono arrivati oggi ad essere pilastri della musica in Italia e non solo. A dimostrazione della concreta capacità di questa manifestazione di portare allo scoperto il talento”.

Anche quest’anno il Mei trasformerà Faenza per tre giorni in una vera e propria città della musica con concerti, presentazioni musicali e letterarie, convegni e mostre, affiancati da una parte espositiva rivolta agli operatori della filiera musicale con l’obiettivo di sostenere la crescita e la diffusione di una cultura musicale indie ed emergente. Sarà possibile visitare anche la Fiera del Disco, con decine di espositori da tutta Italia, migliaia di dischi e cd in vendita tra prime stampe, dischi rari e non e tutti i generi musicali. Inoltre, firmacopie e incontri con autori ed artisti.

Come sempre, tanti i premi e i riconoscimenti assegnati anche quest’anno, tra questi quello a Eugenio Finardi, a cui verrà consegnata la Targa Mei come miglior artista indipendente, e ad Antonella Ruggiero, che riceverà il premio alla carriera.

“Le Targhe Mei da sempre hanno saputo anticipare quali erano alcuni futuri percorsi musicali di successo del nostro paese e lo dimostrano le Targhe assegnate come Miglior Artista Emergente nel 2017 e come Miglior Artista Indipendente nel 2023 a Lucio Corsi, ma anche quella assegnata a Colapesce & Dimartino nel 2019 e a Brunori Sas nel 2017– ha dichiarato Giordano Sangiorgi-. Ma si potrebbero fare ancora tantissimi esempi, come gli esordi al Mei di artisti come i Maneskin, Diodato ed Ermal Meta, solo per citarne alcuni, un chiaro segnale di come il Meeting con i tanti partner e collaboratori tra etichette, festival, promoter, organizzatori, artisti e giornalisti riesca a cogliere, spesso, in anticipo, ciò che di nuovo si muove nel panorama della musica italiana indipendente ed emergente”.

Tanti sono stati gli artisti che hanno mosso i loro primi passi proprio al Mei, come ad esempio Daniele Silvestri che nel 1997 allestì un suo stand espositivo e più recentemente i Måneskin, che al Mei di Faenza hanno realizzato il loro esordio fuori da Roma. Durante i suoi 30 anni di attività il Mei, con le sue edizioni ufficiali insieme alle tante edizioni speciali (a Bari, Roma e in altre città), ha registrato un totale di 1 milione di presenze, la partecipazione di 10mila artisti e band dal vivo, 5mila realtà musicali coinvolte in expo e convegni e 1000 giornalisti (più di 100 dal resto d’Europa) che hanno parlato del Mei contribuendo a renderla la più importante vetrina della nuova e nuovissima musica italiana. È l’unico festival che ha avuto ben tre esordienti che hanno poi vinto il Festival di Sanremo: Ermal Meta, Diodato e i Måneskin e l’unico ad avere premiato due volte Lucio Corsi prima del suo boom al Festival di Sanremo.

Gli altri eventi

In contemporanea nel Salone dell’Arengo del Palazzo del Podestà si terrà la mostra Racing for Frame dedicata al Team Gresini di Motomondiale Gp di Faenza al quale il Mei ha prodotto l’inno musicale Dai, Dai Gresini che ha fatto il giro del mondo cantato dagli Alluvionati del Liscio, mentre nelle piazze del centro storico legato al vintage e al riciclo si potranno trovare il Mei Market e Emarke’ insieme a una Fiera del Disco Speciale Mei per vinili introvabili.

E il 4 e 5 ottobre ritorna il Forum del giornalismo musicale, alla sua decima edizione, diretto da Enrico Deregibus. Momento importante della due giorni sarà la consegna del Premio Michele Manzotti, riconoscimento per giornalisti o critici musicali creato in ricordo del giornalista della Nazione scomparso prematuramente nel 2022. Il vincitore di quest’anno sarà annunciato prossimamente.

Fra i tanti appuntamenti, il seminario curato da Enrico Deregibus intitolato “Oggi, domani: tutta un’altra musica?” con Giordano Sangiorgi su “Essere indipendenti oggi”, Federico Savini (Blowup) su “Come cambia la musica nel 2025”, Roberta Balzotti (Tgr Marche) su “Permette un’intervista? No, grazie. Il giornalismo musicale preconfezionato”, Giulio Donati (Il Piccolo/Corriere Cesenate) su “Donne e uomini di buona volontà desiderano e cantano pace”, Fabrizio Galassi (consulente musicale ed esperto di industria musicale) su “Musicisti e autosabotaggio: come buttare la carriera in 5 mosse”, Irene Buselli (cantautrice e ricercatrice industriale in Intelligenza Artificiale) su “L’intelligenza artificiale nella musica”.

Il Mei è realizzato con il contributo di Comune di Faenza, Unione dei Comuni della Romagna Faentina, Regione Emilia – Romagna, Camera di Commercio Ferrara Ravenna.

Il programma La rassegna di musica indipendente italiana si aprirà il giovedì 2 ottobre con un’anteprima Mei con la band Fratelli & Margherita, vincitori dell’ultima Faenza Rock e in tour sold out con Cisco, che si esibirà omaggiando il folk rock italiano e internazionale e con l’apertura di Leandro & i Vecchi Draghi, vincitori dell’ultimo contest ‘Il Liscio nella Rete’. Venerdì 3 ottobre alle ore 16.00 ci sarà l’inaugurazione della mostra “30 Anni di MEI in foto” presso la Galleria della Molinella di Faenza insieme al catalogo Wikimedia che raccoglie 30 anni di cataloghi del Meeting delle Etichette Indipendenti, un documento storico che ricorda la storia delle produzioni indipendenti. Alle 17,30 alla Scuola Sarti di Faenza a Faventia Sales i Foreing Air, la prima band indipendente straniera presente al MEI dei 30° anni, incontrerà allievi e insegnanti della Scuola di Musica. Mentre, presso Piazza della Libertà, a partire dalle ore 18 Roberta Giallo presenterà il nuovo disco e si esibiranno Isabella Del Fagio, cantautrice faentina alla presentazione del suo primo EP Confini, e Matilde Montanari, voce dei Santa Balera, Monnaelisa e Amanda Vitale insieme a Stella Merano, Antonia Ruozzo e Julia con al centro un incontro con Sos Donna. Il 4 ottobre alle ore 11.30 si terrà Coordinamento Stage & Indies, un’assemblea contro la scomparsa della musica realizzata dalle piccole realtà musicali, mentre alle ore 15 ci sarà un incontro moderato da Giordano Sangiorgi, con Nicolò Picchioni di The Orchard, tra i principali player globali nella distribuzione digitale musicale. L’appuntamento “Dallo streaming al pubblico: Dati, Strategie e Connessioni per Crescere” sarà un’occasione unica per esplorare strategie, strumenti e dati essenziali per la crescita degli artisti nell’era dello streaming. Alle ore 17 il Gruppo Ocarinistico del Conservatorio G. B. Martini di Bologna diretto dal Maestro Emiliano Bernagozzi si esibirà presso il Museo Internazionale delle Ceramiche in collaborazione con Eufonica preceduta da una visita guidata alle ocarine precolombiane. Sempre il 4 ottobre verranno assegnate le Targhe MEI 2025 a partire dalle ore 17.00 sul Palco Centrale di Piazza del Popolo con i concerti dal vivo di Eugenio Finardi, Anna Castiglia, Giulia Mei, 18k, Deschema, Foreign Air, Punkcake, la presenza di Tony Esposito e tantissimi altri. Eugenio Finardi si aggiudica la Targa MEI Artista Indipendente dell’anno. Ad Anna Castiglia viene assegnata la Targa MEI-ExitWell Artista Emergente dell’anno. A Tony Esposito verrà consegnato il Premio MEI Musica per la Pace. Il Premio Giovani MEI vede due vincitori: i Puncake, che si esibiranno il 4 ottobre sul palco Crescendo di Faenza, e Giulia Mei, che sempre il 4 si esibirà sul Palco Centrale in occasione del “Io della musica non ci ho capito niente tour”. Il Premio Hip-Hop MEI verrà consegnato al rapper 18K insieme ai suoi produttori Ed Mars e 4997. Infine, Antonella Ruggiero riceverà il Premio alla carriera, ma le verrà consegnato in data da definire. I vincitori della XIII edizione della Targa Mei Musicletter, il premio nazionale per l’informazione musicale sul web ideato da Luca D’Ambrosio di Musicletter.it sono: RootsHighway come Miglior Sito Web (rootshighway.it), Mannaggiallamusica di Diego Perugini come Miglior Blog Personale (mannaggiallamusica.it). Il Premio speciale – Targa Mei Musicletter, destinato quest’anno al Miglior progetto musicale di inclusione sociale, va a Musica Senza Confini di Manuele Maestri (musicasenzaconfini.com). Sul Palco centrale si esibiranno i Foreign Air, per la prima volta assoluta in Italia. Un progetto electro-indie della costa orientale degli USA, un duo enigmatico con un talento nel creare paesaggi sonori che abbracciano le necessità invisibili della vita. Composto da Jesse Clasen e Jacob Michael, Foreign Air è emerso sulla scena con il loro singolo “Free Animal”. Conosciuti per i loro inni alt-electronic oscuri e coinvolgenti, i Foreign Air hanno superato i 200 milioni di streaming su Spotify e Apple Music. Hanno

inoltre partecipato a tour insieme ad artisti di rilievo come Phantogram, Bishop Brigss e Anna Shoemake e altri ancora. Durante la serata si esibiranno le artiste finaliste scelte di Onda Rosa Indipendente, Anna Tagliabue e Pellegatta, insieme ad altre, è organizzato dall’Associazione Rumore di Fondo con il supporto della Regione Emilia-Romagna e la collaborazione di Materiali Musicali, l’Altoparlante, il Comune di Faenza e il Comune di Modigliana. La serata si concluderà con musica live su tre palchi del Centro Storico di Faenza (Piazza del Popolo, Piazza della Libertà e Piazza Martiri della Libertà) con una grande esplosione di ogni genere musicale che culminerà nella Notte Bianca del Mei per i suoi 30 anni con feste e live in tanti club e locali della città. Ci sarà anche il Lacrima Party, la Festa Disco Indie per eccellenza. Il 5 ottobre, alle ore 11 si terrà la visita guidata alle vie di Faenza intitolate ai musicisti, mentre dalle ore 9 alle ore 13 si terrà il Forum del Giornalismo Musicale a cura di Enrico Deregibus nel Saone del Consiglio Comunale. Nella giornata di chiusura del festival di domenica 5 ottobre, si terrà, dopo l’apertura alle ore 16.00 con gli Ologramma, sul tema dell’inclusione sociale in musica, la prima assoluta di Opera Indie, un progetto originale di rock d’autore sinfonico che rivisita i brani che hanno fatto la storia degli ultimi 30 anni della scena musicale indipendente italiana. Con una rock band, un coro e un’orchestra d’archi gli arrangiamenti incrociano l’originalità della musica indipendente con la potenza del rock e la raffinatezza di un’orchestra e di un coro. Opera Indie è diretta dal Maestro Loris Ceroni, già direttore d’orchestra al Festival di Sanremo per Anna Oxa e Marta sui Tubi e arrangiatore del progetto RockOpera. Tra i musicisti rock ci saranno Cristian Cicci Bagnoli, Mecco Guidi, Maurizio Dirani e Tommy Graziani, insieme all’Orchestra Sinfonica del MEI e all’Art of Choir faentino di Mirko Nanni. Tra le voci già selezionate con le audizioni ci saranno quelle di Beatrice Lambertini, Maria Francesca Melloini, Ilenia Sala e Natan Rondelli, oltre al cantautore faentino Rodolfo Santandrea, già Premio Critica a Sanremo 40 anni fa Mentre testimonial dell’evento in prima nazionale sarà Omar Pedrini. Al termine della giornata saranno premiati i Folkstone per i 20 anni di carriera indipendente, una carriera di grande qualità fatta passo dopo passo che li ha visti crescere nel tempo e diventare oggi un punto di riferimento della scena folk rock italiana, tra le scene più potenti musicalmente del nostro paese e spesso troppo sottovalutata, anche per la promozione della musica italiana all’estero. Nella stessa giornata si terrà la reunion dei BAD U.H.F. una delle punk band di punta italiane di vent’anni fa che tornano sui palchi per la prima volta mentre stanno lavorando a un nuovo disco e i Boo-hoos nella versione Taca’ Zaclen liscio-elettronico-futurista dell’ultimo periodo. Fiera del Disco Durante i tre giorni del Mei ci sarà la possibilità visitare la Fiera del Disco organizzata da Music Day Roma. Decine di espositori da tutta Italia, migliaia di dischi e cd in vendita tra prime stampe, dischi rari e non e tutti i generi musicali. Inoltre, firmacopie ed incontri con autori ed artisti. La manifestazione ed i firmacopie si svolgeranno presso il Salone delle Bandiere del Palazzo del Comune di Faenza in Piazza del Popolo. L’accesso agli eventi sarà libero. Di seguito il programma: Sabato 4 ottobre ore 11.00 GIULIA ARGNANI – La scrittrice faentina presenta il suo primo libro “Io che amo solo te” ore 12.00 TONY ESPOSITO – Presentazione della ristampa per i 40 anni del suo LP “Il grande esploratore”. L’incontro sarà moderato da Renato Marengo. ore 14.00 GIORDANO SANGIORGI – Presentazione del libro “La cantina del nuovo liscio”. L’incontro sarà moderato da Elisabetta Zamboni.