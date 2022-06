MEI 2022: Lundini, C’mon Tigre, Ditonellapiaga, Graziani,  Madonia, Assante i primi nomi | VIDEO

Dal 30 settembre al 2 ottobre, la nuova edizione del Mei, il Meeting degli Indipendenti nel settore musicale quest’anno sarà caratterizzato da un giorno in più di programmazione. Quattro giorni contro i tre del tradizionale format. La giornata in più sarà dedicata ai deejay. Il festival in realtà inaugurerà i propri eventi a Faenza già dal 23 settembre, quando la Galleria della Molinella ospiterà la mostra delle copertine di dischi realizzati da Crepax. In attesa del programma completo, sono stati presentati i primi protagonisti dell’edizione 2022, mentre verrà realizzato un documentario per raccontare i primi 25 anni di storia della manifestazione