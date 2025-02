L’atletica è uno degli sport di maggiore storia e tradizione a Faenza. Era il 1912 quando appare in forma organizzata come sezione del Club Atletico. Dai tempi dei pionieri e di importanti atleti con alcuni campioni, oggi la stella polare del movimento è l’Atletica ‘85.

E’ così da 40 anni, visto che, come si capisce dal nome, la società fu fondata nel 1985 dalla fusione delle precedenti realtà cittadine, Atletica Faenza e Libertas Cisa.

Per celebrare l’anniversario, il Panathlon Club Faenza organizza martedì 18 febbraio, alle ore 20.15 al ristorante Bistrot Rossini, in piazza del Popolo 22 il meeting conviviale mensile dal titolo “Quaranta anni di storia dell’Atletica 85 a Faenza sempre noi, sempre in gara”.

Ospiti e relatori della serata saranno Carlo Visani, presidente ASD Atletica 85 Faenza e Luigi Mariani, tecnico sportivo.

Atletica 85 Faenza, insignita nel 2019 dal CONI della Stella d’argento al merito sportivo a riconoscimento della lunga attività svolta, ha come scopo principale la promozione e l’organizzazione dell’atletica leggera in città e nel territorio. Promuove anche discipline affini e contigue all’atletica leggera per offrire ai soci maggiori opportunità di fare sport e di socializzare e mette in campo diversi progetti per la diffusione della pratica sportiva, anche di collegamento e coinvolgimento del mondo scolastico.

Per informazioni e iscrizioni: Mauro Benericetti (tel. 334.6012469) o via mail:panathlonclubfaenza@gmail.com

Atletica 85 – inizio anno

L’anno 2025 è iniziato per l’Atletica 85 con intensità già a gennaio con atleti impegnati a Modena nei campionati regionali individuali indoor assoluti e delle singole categorie allievi, junior e promesse. Filippo Paganelli ha corso i 60m in 7”00 classificandosi seconda promessa e terzo assoluto in finale dopo aver fatto segnare in 6”98 in batteria. Sempre sui 60m Carolina Alvisi si è laureata campionessa regionale promessa con il tempo di 7”86. Sempre a Modena si sono svolti i campionati invernali di lanci open, validi come prima prova della fase regionale, che hanno visto il trionfo di Carlotta Tagliaferri, classe 2007 e categoria junior, nel lancio del giavellotto con la misura di 37,88m con pedana bagnata che le vale il primato personale. Tra le promesse, bene Sara Stellato nel lancio del martello da 4kg che si è classificata seconda con la misura di 39,72m. Nel salto triplo il primato individuale di Irene Grossi con 10,76m, Pietro Degli Esposti 5,71m nel salto in lungo che gli vale come personale, stessa gara e anche per lei personale per Cinzia Grossi con 4,19m.