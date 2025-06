Faenza diventa centro di un nuovo progetto culturale tra sport, arte e territorio: Meet the Champ, un progetto che prenderà forma tra l’autunno e l’inverno 2025 con un grande evento pubblico sempre nella città manfreda.

“Meet the Champ nasce con l’obiettivo di esplorare il movimento non solo come pratica sportiva, ma come linguaggio universale capace di connettere arte, sport, territorio e innovazione culturale. Il progetto ha come punto di partenza la bicicletta, simbolo di sostenibilità, equilibrio e visione, ma si estende oltre: la cultura del corpo in movimento viene affrontata attraverso molteplici linguaggi, discipline e forme espressive”.

Un’esperienza multidisciplinare che va oltre lo sport. Durante l’evento in programma per l’autunno/inverno, il pubblico avrà l’opportunità di vivere un’esperienza immersiva e articolata, che comprenderà:

Tour in bicicletta e percorsi guidati all’interno del territorio circostante;

aree test per bici, accessori e attrezzature, con possibilità di provare prodotti innovativi, scoprire nuovi marchi emergenti e interagire con aziende del settore;

performance artistiche dal vivo, con danzatori, performer e artisti del movimento contemporaneo;

installazioni e materiali dedicati al corpo e al gesto artistico, rivolti anche a professionisti dell’arte performativa;

esposizioni e focus sulla fotografia sportiva, intesa non come documentazione, ma come strumento poetico e narrativo.

La bicicletta e la sua cultura rappresentano il fulcro, ma l’evento abbraccia altre specialità sportive, creando connessioni con realtà locali e nazionali del mondo dell’atletica, delle arti marziali, della danza, dell’arrampicata e non solo.

Il titolo Meet the Champ non si riferisce semplicemente all’incontro con un atleta di alto livello: “Il progetto ribalta il punto di vista: il vero “champion” è la persona, con la sua storia, le sue scelte, la sua coerenza. È l’individuo che, attraverso il movimento, riscrive il rapporto con se stesso, con il tempo, con l’ambiente e con gli altri”.

L’iniziativa vede la collaborazione di Miguel Martinez, medaglia d’oro olimpica e leggenda della mountain bike, ed è stato ideato dal fotografo Francesco Bondi, autore di una serie di ritratti inediti dedicati al tema e da Piraz Coaching Academy, partner tecnico e culturale dell’iniziativa.

L’evento si svolgerà oggi 20 Giugno 2025 presso Ricordi Appesi di Francesco Bondi , Via Micheline 4 , Faenza alle ore 18.