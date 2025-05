Si svolta ieri sera al BBK di Punta Ravenna, la festa di fine anno del corso di laurea in Medicina e chirurgia con sede a Ravenna.

La festa, divenuta ormai una consuetudine per la comunità accademica ravennate, ha riunito i docenti e gli studenti di tutti e cinque gli anni del corso di studio.

“Si tratta di una iniziativa che ogni anno riscuote grande partecipazione – ha sottolineato la presidente del corso di laurea Mirella Falconi Mazzotti –, un’occasione per celebrare i successi raggiunti durante l’anno, con l’obiettivo di trascorrere una serata in un’atmosfera di festa e divertimento. Aspettiamo con gioia la festa del prossimo anno che ci consentirà di brindare assieme ai primi laureati in Medicina e chirurgia a Ravenna”.