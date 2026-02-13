La notizia di 6 medici indagati dalla Procura della Repubblica di Ravenna, e delle perquisizioni andate in scena nel reparto di Malattie Infettive del Santa Maria delle Croci, ha scatenato un dibattito politico fra centrodestra e centrosinistra. Il Ministro Matteo Salvini ha chiesto l’arresto e la radiazione per i medici, qualora fossero fondate le accuse.

Per la giornata di lunedì è stato indetto un flash mob, davanti lo scalone dell’ingresso dell’ospedale di via Missiroli, a sostegno dei medici indagati.

“Qualora le ipotesi investigative fossero confermate, ci troveremmo di fronte a un fatto di inaudita gravità. L’eventuale rilascio dolosamente incompleto o arbitrario di certificazioni mediche, specie in un ambito così delicato che coinvolge diritti fondamentali, procedure amministrative, responsabilità sanitarie, ma anche la sicurezza dei cittadini, rappresenterebbe una lesione gravissima dei principi di correttezza, trasparenza e legalità che devono guidare l’azione pubblica e l’operato dei professionisti del servizio sanitario.

Nel pieno rispetto del lavoro della magistratura e della presunzione di innocenza degli indagati, riteniamo tuttavia doveroso avviare ogni opportuna iniziativa politica e istituzionale affinché simili episodi, ove accertati, non possano ripetersi.

Tutto questo con un duplice obiettivo: tutelare la correttezza dell’operato della grande maggioranza dei professionisti sanitari che svolgono il proprio lavoro con rigore e dedizione e, al contempo, assicurare che eventuali condotte scorrette vengano tempestivamente intercettate e impedite in futuro” ha dichiarato Alberto Ferrero, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia e consigliere regionale.

Ha replicato Fortunato Stramandinoli, segretario regionale Sinistra Italiana Emilia-Romagna

“La deriva securitaria spinta da questo governo è sempre più attorno a noi tutti, e procede inequivocabilmente verso l’istituzionalizzazione di un razzismo cieco e funzionale a narrazioni fuori da ogni contesto reale. Apprendiamo con profondo sbigottimento e sdegno quanto accaduto nel reparto di Malattie Infettive dell’ospedale di Ravenna: secondo quanto riportato dalla stampa, una perquisizione ha riguardato almeno sei medici indagati nell’ambito di verifiche sulle certificazioni necessarie ai nulla osta per l’accompagnamento di persone irregolari nei CPR e, in prospettiva, al rimpatrio. Un fatto che ci dice chiaramente che siamo già arrivati ben oltre qualsiasi tipo di lucidità nell’affrontare la questione.

Medici indagati per “eccesso di deontologia”: sarà questa la prossima frontiera, nel clima alimentato da questo Governo? Piuttosto che ammettere che il principio securitario e carcerario, quando parliamo di migranti, non ha alcun legame con la sicurezza reale, continuiamo ad assistere a forzature e pressioni nemmeno più minimamente velate su qualsiasi settore incroci il cammino di una persona migrante. Questo approccio ha una sola ricaduta possibile: l’istituzionalizzazione del razzismo. Quanto di più becero e inumano possa esistere”.