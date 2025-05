Medici di famiglia: oltre 29 mila firme per la petizione contro il ruolo unico

Il ruolo unico è stato un deterrente a partecipare al nuovo bando per i nuovi incarichi di medicina generale in Emilia-Romagna. Ne sono convinti diversi medici, in particolare i giovani. Nelle scorse settimane, ben prima dei risultati del bando per assegnare le nuove convenzioni per i medici di famiglia, andato deserto, con solo 349 candidati per 1.434 incarichi vacanti in tutta la regione, un gruppo di giovani medici emiliano-romagnoli in formazione al corso di medicina generale ha lanciato una raccolta firme su change.org contro il ruolo unico. Una petizione che ha superato le 29 mila firme, le ultime proprio in queste ultime ore.

In provincia di Ravenna sono 105 gli incarichi vacanti per i medici di medicina generale.