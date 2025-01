Ci sono una medaglia d’oro e una d’argento a coronare il primo meeting del 2025 delle giovani sincronette del Nuoto Sub Faenza in attesa di farsi allenare dal campione Giorgio Minisini. Al 3° Trofeo di Nuoto Artistico “Ilario Pantieri”, andato in scena domenica scorsa alla piscina comunale di Forlì e valido come terza tappa stagionale degli esercizi obbligatori del circuito Uisp, ha partecipato una ventina di atlete faentine delle categorie Esordienti A, B e C. Gli obbligatori sono una gara individuale, in cui ogni sincronette deve eseguire 3 elementi. Ad ogni elemento viene dato un punteggio, la somma di tali punteggi costituisce il risultato finale: in base al risultato si stila una classifica. Le più giovani Esordienti C hanno trovato una forte concorrenza, ma Olivia Cavina ha conquistato il secondo posto, mentre Frediana Barcau si è piazzata sesta. Ludovica Bambi ha invece conquistato l’oro tra le Esordienti B; Amanda Baracani e Sofia Cartilari hanno ottenuto rispettivamente il sesto e il nono posto. Le Esordienti A in gara erano complessivamente una cinquantina: tra loro si sono distinte in modo particolare Iris Maria Fabbri, Ginevra Neri, Sofia Bertaccini e Elisa Brunelli della società di Faenza. “Siamo veramente molto soddisfatte dei risultati ottenuti a Forlì – affermano ad una voce le allenatrici Michela Vendemiati ed Asia Quadalti –. Questa è la dimostrazione dell’impegno costante che ognuna delle ragazze mette in allenamento. Consapevoli di avere iniziato il 2025 con il piede giusto, ci auguriamo di fare altrettanto bene, se non meglio, alle prossime gare”.

Domenica prossima 2 febbraio le sincronette del Nuoto Sub Faenza si troveranno con le amiche dell’Imolanuoto per un raduno collegiale, dove sarà ad allenarle Giorgio Minisini, plurimedagliato campione di livello mondiale di nuoto artistico, ritiratosi a 28 anni dalle competizionidopo la mancata convocazione ai Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Sempre domenica 26 gennaio i giovanissimi nuotatori Esordienti A e B erano impegnati nella 2^ e conclusiva parte del 2° turno del Torneo Invernale Fin alla piscina comunale di Pinarella di Cervia; la prima parte era stata disputata domenica 19. Tra gli Esordienti B continua il dominio di Emma Alpi ed Elena Coveri: la prima ha vinto nei 50 metri farfalla ed è giunta terza nei 100 dorso e nei 100 misti; l’altra si è presa l’oro nei 100 stile libero oltre all’argento nei 100 misti e nei 50 rana. Nei più grandicelli Esordienti A Federico Cacciari ha sbaragliato la concorrenza nei 100 farfalla e nei 200 dorso; Gloria Galeotti è giunta seconda nei 100 dorso; la staffetta maschile 4 per 50 stile libero composta da Cacciari, Penazzi, Lega e Testa ha conquistato la medaglia di bronzo. Il 3° turno del Torneo Invernale Fin è in programma nella 1^ parte sabato 1 marzo a Forlì e nella 2^ parte domenica 2 marzo a Pinarella di Cervia.

Nel settore della pallanuoto nella scorsa settimana è scesa in acqua solo la squadra Master che mercoledì 22 alla piscina del Bowling di Ronta è stata sconfitta 8 a 10 dalla Nuotando Cesena nell’incontro valevole per la 3^ giornata di andata del Girone B del Campionato Emilia-Romagna Uisp. Erano libere da impegni ufficiali le formazioni giovanili: domenica i Ragazzi Under 14 hanno ospitato Ravenna per una partita amichevole.