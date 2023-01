Nuova Medaglia d’Onore consegnata a Casola Valsenio. Il riconoscimento, concesso dal Presidente della Repubblica ai deportati ed internati nei lager nazisti, è stato ritirato da Giuliano Visani, figlio di Giuseppe Visani. Visani rientra in quel gruppo di soldati italiani che, dopo la firma dell’armistizio, deposero le armi e si rifiutarono di combattere a fianco dei tedeschi e per questo furono imprigionati.

Alla cerimonia organizzata in municipio a Casola Valsenio erano presenti nipoti e familiari del militare internato dall’ 8 settembre 1943 all’ 1 maggio 1945, le autorità locali e il Prefetto Castrese De Rosa. Una cerimonia molto commovente aperta dal saluto e dal ricordo del Sindaco Giorgio Sagrini che ha ricordato il tratto umano del mliitare Giuseppe. Nel suo saluto, il prefetto ha risaltato il valore della memoria e l’importanza di essere vicini alle comunità in queste occasioni in cui viene ricordato il valore di questa giornata