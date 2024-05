Venerdì 17, l’amministrazione, a un anno di distanza dai fatti alluvionali di maggio 2023, organizza ‘Me la Sfango a Go Go! – Il Ringraziamento’, serata per ritrovare gli Angeli del fango e tutti coloro i quali, volontariamente, all’indomani degli eventi che hanno funestato la Romagna e la città di Faenza in particolare, sono accorsi in aiuto della popolazione.

Alle ore 18.30, in piazza della Libertà, ci sarà un momento aggregativo nei pressi della scalinata del Duomo, così come i volontari erano soliti fare nei pomeriggi durante le settimane più impegnative all’indomani delle alluvioni. A seguire, sullo schermo che verrà allestito, si proietteranno immagini e video per ripercorrere l’enorme lavoro fatto dagli Angeli del fango e dai tantissimi volontari accorsi in città. Chiuderanno la serata i ringraziamenti dell’amministrazione e dei rappresentanti dei comitati degli alluvionati di Faenza.