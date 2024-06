Il Candidato Sindaco Massimo Mazzolani ha incontrato il viceministro alle infrastrutture e trasporti Galeazzo Bignami. Mazzolani nel corso dell’incontro ha delineato alcuni progetti infrastrutturali futuri necessari per lo sviluppo di Cervia, rispetto ai quali sarà fondamentale il supporto del ministero e del governo. In particolare si è soffermato, in ragione della presenza del viceministro alle infrastrutture e trasporti, sull’allungamento del porto e sul raddoppio del porto turistico, sulla rete viaria e ferroviaria inadeguate a sostenere e sviluppare il turismo e le imprese, sulla politica aeroportuale e sulla strategia da attuarsi per il Ridolfi di Forlì.

Mazzolani, poi, ha anche affrontato il tema della Direttiva Bolkestein, rispetto alla quale il viceministro ha spiegato perché, secondo il governo, i balneari non dovrebbero essere soggetti alle gare e come il governo intende tutelare le piccole e medie concessioni balneari familiari, che sono parte centrale del modello turistico cervese e romagnolo.

Infine, sempre per quanto riguarda la viabilità, il viceministro ha sottolineato la necessità di efficentare i collegamenti con la costa romagnola. “Le stime prevedono un boom di traffico aereo passeggeri”. L’aeroporto di Forli è al centro di importanti verifiche, “i piccoli scali saranno decisivi per gestire flussi di traffico”. Il presidente di federalberghi, Gianni Casadei, ha espresso la sua preoccupazione relativamente ai mancati collegamenti ferroviari: “Cervia resta ancora una volta esclusa”.

Il viceministro ha evidenziato l’ impegno che il governo sta cercando di sostenere, per il territorio romagnolo, invitando Massimo Mazzolani, se eletto sindaco, al suo ministero già la prossima settimana per discutere di tutti questi argomenti, anche con riferimento all’incremento di treni Freccia con fermata a Cervia, onde favorire e agevolare, in accordo con la Regione e con l’Assessore Corsini in particolare, l’interlocuzione con Trenitalia.