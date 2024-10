Tamponamento nel primo pomeriggio in via sant’Alberto all’incrocio con via Alberete tra diversi automezzi un furgoncino, un auto Ford e un mezzo del soccorso stradale che trasportava un veicolo.

A seguito dell’urto il conducente 41 enne della Ford è finito nel fosso, estratto dalle lamiere dai Vigili del Fuoco, gli operatori del 118 viste le gravi condizioni hanno deciso il trasporto con l’elimedica al Bufalini ma purtroppo nel viaggio l’uomo è deceduto.