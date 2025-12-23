Rafforzata la presenza delle forze dell’ordine nelle aree più sensibili della città. Nei giorni scorsi i Carabinieri della Compagnia di Ravenna hanno effettuato una serie di controlli straordinari del territorio, concentrati in particolare nella zona della stazione ferroviaria, ai Giardini Speyer, nell’area dell’Isola di San Giovanni e in via Santi Baldini.

L’operazione ha visto impegnati i militari della Stazione di via Alberoni, con il supporto delle Compagnie di Lugo, Faenza e Cervia–Milano Marittima, oltre al Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Bologna. L’obiettivo era contrastare reati contro la persona e il patrimonio, lo spaccio e il consumo di sostanze stupefacenti, oltre a verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza alimentare negli esercizi commerciali della zona.

Nel corso dei controlli sono state identificate circa 120 persone, due delle quali accompagnate in caserma per accertamenti, e verificata una trentina di veicoli. Alcuni soggetti ritenuti sospetti sono stati sottoposti a perquisizioni e controlli sul posto. L’attività ha inoltre portato al sequestro di modeste quantità di hashish per uso personale, con la conseguente segnalazione degli assuntori alla Prefettura.

Parallelamente, i controlli effettuati dai Carabinieri del N.A.S. hanno evidenziato irregolarità igienico-sanitarie in due esercizi commerciali. In un caso sono state contestate violazioni per un totale di 6.000 euro, mentre nell’altro è stato richiesto un provvedimento prescrittivo all’Autorità sanitaria competente.

Il servizio rientra in un più ampio piano di presidio del territorio volto a rispondere in modo concreto alle segnalazioni dei cittadini, con particolare attenzione al fenomeno del microspaccio e alle situazioni di degrado urbano che interessano alcune aree della città.