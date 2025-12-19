L’Assemblea elettiva di Confcommercio Emilia Romagna ha confermato per acclamazione, per il quadriennio 2025-20230, Enrico Postacchini quale Presidente Regionale di Confcommercio che raggruppa le 14 Associazioni Confcommercio territoriali e le Federazioni di categoria regionali di settore, in rappresentanza delle imprese associate del Commercio, del Turismo e dei Servizi dell’Emilia Romagna.

“Questa nuova conferma – dichiara Postacchini – è una forte responsabilità verso il comparto del terziario rappresentato da Confcommercio, settore che ha dimostrato una resilienza straordinaria e che continua ad essere il motore dell’economia regionale. Iniziamo questo nuovo mandato in un contesto economico complesso, che richiede risposte rapide ed efficaci per le imprese del commercio, del turismo e dei servizi. Il mio impegno, condiviso con la squadra di Presidenza – continua Postacchini – sarà quello di consolidare il ruolo di Confcommercio come interlocutore primario e autorevole della Regione. Puntiamo a costruire un modello di crescita fondato sulla coesione territoriale e con un approccio realistico ai temi della sostenibilità, garantendo che ogni singola associazione, federazione e territorio del nostro sistema associativo possa contare su un sostegno concreto per affrontare le sfide del futuro”.

Nella stessa seduta sono stati eletti Mauro Mambelli (Presidente Confcommercio Ravenna) in qualità di Vice Presidente con delega al Turismo, Marco Amelio (Presidente Confcommercio Ferrara) in qualità di Vice Presidente Amministratore, Tommaso Leone (Presidente Confcommercio Modena) in qualità di Vice Presidente Vicario,

L’elezione di Mauro Mambelli a Vicepresidente regionale con delega al Turismo (è già stato Vicepresidente dal 2015 al 2020) si inserisce nel percorso di valorizzazione delle competenze espresse dal sistema Confcommercio e riconosce il contributo attivo e continuativo di Confcommercio Ravenna all’interno della rappresentanza regionale, in uno dei settori strategici per lo sviluppo dell’economia dell’Emilia Romagna.

“Ringrazio l’Assemblea di Confcommercio Emilia Romagna e il Presidente Postacchini per la fiducia accordatami – dichiara Mauro Mambelli. La delega al turismo rappresenta una grande responsabilità in una fase in cui il settore è chiamato ad affrontare trasformazioni profonde, ma anche importanti opportunità di crescita. Il turismo è un asset strategico per l’economia regionale, capace di generare valore diffuso, occupazione e attrattività per i nostri territori. L’impegno sarà quello di dare voce alle imprese turistiche, sostenendole nei percorsi di innovazione, qualificazione dell’offerta e semplificazione normativa, valorizzando al tempo stesso le specificità locali. Lavorerò in stretta sinergia con la Presidenza regionale, con la Consulta Regionale Turismo e con tutte le Confcommercio territoriali per rafforzare il dialogo con la Regione e promuovere politiche concrete a favore delle destinazioni, dalle città d’arte alla costa, dall’entroterra alle aree meno centrali, affinché lo sviluppo turistico sia equilibrato, sostenibile e realmente vicino alle esigenze delle imprese.

Turismo, commercio e servizi costituiscono un sistema integrato e interdipendente: rafforzare il turismo significa sostenere l’intera rete economica dei territori, dalle attività di vicinato ai pubblici esercizi, fino ai servizi che rendono le nostre città e località più vive, attrattive e competitive”.