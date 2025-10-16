Si è insediato ufficialmente, sabato 11 ottobre 2025, Mauro Lacchini, il nuovo Presidente dei Lions Club Cervia Ad Novas.

Nella cornice Grand Hotel Gallia a Milano Marittima – alla presenza di importanti autorità Lionistiche, militari e civili – il nuovo presidente si è impegnato pubblicamente per portare avanti il suo mandato con impegno e dedizione grazie all’appoggio e al sostegno del Consiglio Direttivo. Scelte che saranno condivise e che richiederanno l’impegno di ciascuno.

“Oltre a proseguire e se possibile migliorare le innumerevoli attività in essere, l’elemento distintivo per il prossimo anno sarà quello di organizzare ed offrire incontri in collaborazione con altre associazioni di volontariato presenti sul territorio. L’obiettivo resta quello di raccogliere fondi da destinare all’acquisto di ausili per le persone in difficoltà, contribuire a progetti di rilevanza sociale e rendere la nostra attività utile alla comunità facendo leva sulla sensibilità dei nostri iscritti e dei cittadini che vorranno partecipare alle nostre attività aperte a tutti” ha dichiarato il presidente Lacchini.

Annunciato anche il calendario dei prossimi eventi benefici aperti a tutti:

Giovedì 23 ottobre ore 18 , presso la Sala Convegni dell’Hotel Aurelia di Milano Marittima, è in programma l’incontro “Modelli di tutela patrimoniale (trust, fondazioni, patto di famiglia) condotto dall’Avv. Francesco Frigieri;

, presso la Sala Convegni dell’Hotel Aurelia di Milano Marittima, è in programma l’incontro “Modelli di tutela patrimoniale (trust, fondazioni, patto di famiglia) condotto dall’Avv. Francesco Frigieri; Martedì 4 novembre ore 16.30 , presso l’Accademia dell’Ospitalità Terenzio Medri di Cervia, è in calendario “Occhio alle truffe”. L’incontro è condotto dal Capitano Umberto Cerracchio, Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Cervia-Milano Marittima;

, presso l’Accademia dell’Ospitalità Terenzio Medri di Cervia, è in calendario “Occhio alle truffe”. L’incontro è condotto dal Capitano Umberto Cerracchio, Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Cervia-Milano Marittima; Martedì 11 novembre ore 17.30, presso la Casa del Volontariato di Cervia, è in programma l’incontro “Prevenzione e donazione per una salute consapevole” in collaborazione con Avis Cervia. L’incontro è condotto dalla Dott.ssa Giulia Gardelli;

ore 17.30, presso la Casa del Volontariato di Cervia, è in programma l’incontro “Prevenzione e donazione per una salute consapevole” in collaborazione con Avis Cervia. L’incontro è condotto dalla Dott.ssa Giulia Gardelli; Martedì 27 novembre alle ore 20 presso le Officine del Sale di Cervia, verrà presentata “Asta tosta sport e divertimento”. Un’ asta gastronomica benefica a favore della Casa di Riposo Busignani di Cervia e della Caritas Cervia.

L’attività dei Lions Club riveste un ruolo fondamentale nel tessuto sociale delle comunità in cui opera. Da oltre un secolo, i Lions sono sinonimo di impegno concreto e spirito di servizio verso il prossimo, promuovendo iniziative che mirano a sostenere chi si trova in situazioni di difficoltà. Il fine benefico e solidale che anima ogni progetto nasce dalla volontà di rispondere ai bisogni reali del territorio, favorendo la crescita della solidarietà e la cultura del volontariato.

Attraverso la raccolta di fondi, la realizzazione di eventi e la collaborazione con altre associazioni, i Lions non solo offrono un supporto tangibile a persone e famiglie in difficoltà, ma contribuiscono anche a sensibilizzare la cittadinanza su tematiche di rilevanza sociale. Il loro operato rappresenta una garanzia di trasparenza, affidabilità e dedizione, valori che fanno la differenza e che, come recita un noto proverbio italiano, “l’unione fa la forza”, sono capaci di generare cambiamenti positivi e duraturi all’interno della comunità.