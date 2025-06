“Il post elezioni ha acutizzato le differenze di visione politica tra il sottoscritto ed il partito già affiorate in precedenza.

Pur avendomi proposto un incarico regionale, è parso evidente che il modo di voler fare politica e di gestire quello che si è creato non ha molti punti di incontro tra me e il partito, e quindi è inevitabile che le nostre strade si separino; metodi di lavoro tutti rispettabili ma troppo diversi”.

Così Mauro Bertolino annuncia il suo addio alla Democrazia Cristiana di Ravenna. L’annuncio arriva a poche settimane dal termine della campagna elettorale, conclusa per la DC senza l’elezione di alcun rappresentante in consiglio comunale.Il partito si era presentato da solo alla tornata elettorale, candidando come sindaco Giovanni Morgese.

“Sono comunque contento di aver vissuto questa esperienza politica che mi ha regalato tanti spunti nuovi sia a livello politico ma soprattutto a livello umano; lascio nella DC di Ravenna una squadra di persone straordinarie con competenze assolute che sicuramente costruiranno qualcosa di importante anche a livello politico” continua Bertolino.

“Per quanto riguarda il sottoscritto rimarrà, come sempre, a disposizione della comunità come sanno le tante persone che negli anni si sono rivolte a me per le problematiche incontrate sul nostro territorio; il mio impegno sarà ancor più teso ad azoni politiche che partano dalla base, dalle esigenze del territorio con scelte discusse insieme ai residenti e non calate dall’alto”.