L’Assemblea della Consulta del Volontariato e delle associazioni dell’Unione della Romagna Faentina, organismo che rappresenta e coordina le associazioni di volontariato del territorio, ha eletto il nuovo direttivo e il rinnovato collegio dei revisori dei conti. A guidare la Consulta per il prossimo mandato sarà Maurizio Bertoni, figura molto conosciuta nel mondo del volontariato faentino candidato dalle Associazioni Farsi Prossimo e dall’Associazione Francesco Bandini ODV, Bertoni, prezioso supporto della Consulta del Volontariato da anni, animatore e organizzatore del pranzo di solidarietà oltre che della festa del volontariato, è anche attivo da anni nel mondo rionale faentino e impegnato in diverse realtà associative – tra cui Allergie ODV e MoVI Ravenna (Movimento del Volontariato Italiano). Ha inoltre collaborato a lungo con la compianta Maria Antonia Bedronici, già presidente della Consulta, scomparsa nel maggio 2025.

Il nuovo direttivo risulta così composto:

Maurizio Bertoni – Presidente, candidato da Francesco Bandini ODV e Farsi Prossimo ODV

Davide Caroli – Vicepresidente, confermato dal consiglio precedente, candidato da Alzheimer Faenza ODV

Claudia Scarpelli, Tesoriera e Segretaria, già presidente negli anni passati della Consulta, torna a portare la propria esperienza e supporto al nuovo gruppo, candidata da Sìstareinsieme APS

Bruno Boni, rappresentante dell'associazione Carri Aps di Casola Valsenio, a testimonianza della partecipazione di tutto il territorio dell'Unione

Vanda Cattani – candidata da GRD ODV

Teresa Nocerino – candidata da Associazione Fiori d'Acciaio Odv

Domenico Tramonti – candidato da Associazione Maria Teresa Odv

Carla Benedetti – candidata da Associazione Gemellaggi Aps

Ilaria Giama – candidata da Legambiente Aps

Rimangono confermate nel ruolo di revisori dei conti:

Vilma Zinzani, Maria Teresa Bedeschi e Lara Maccolini.

“Questo nuovo direttivo nasce da un desiderio comune di collaborazione e di servizio verso la nostra comunità – dichiara il presidente Maurizio Bertoni. – In un momento storico in cui il volontariato è chiamato a rinnovarsi e a fare rete, vogliamo continuare a valorizzare l’impegno di tante persone che ogni giorno dedicano tempo, competenze e cuore per il bene degli altri. La Consulta sarà un luogo di ascolto, dialogo e progettazione condivisa. Progettazione e collaborazione con l’amministrazione comunale, con le altre realtà di rappresentanza del volontariato e del terzo settore”.

La Consulta del Volontariato dell’Unione della Romagna Faentina è l’organismo che riunisce e rappresenta le associazioni del territorio.

Il volontariato rappresenta una forza viva e insostituibile del tessuto sociale, capace di costruire legami, promuovere inclusione e rispondere con solidarietà ai bisogni della comunità.

La Consulta intende continuare a valorizzare l’impegno dei volontari e delle associazioni, sostenendo la partecipazione attiva dei cittadini e promuovendo una cultura condivisa di responsabilità, attenzione e cura verso gli altri. Tra le principali iniziative promosse figurano la Festa del Volontariato, i Mercatini dei Ragazzi di luglio e il tradizionale Pranzo di Solidarietà natalizio, appuntamento ormai fisso della comunità faentina. Il tutto in stretta connessione ad una presenza settimanale nella storica casa delle associazioni di via Laderchi 3.