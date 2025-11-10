L’Assemblea della Consulta del Volontariato e delle associazioni dell’Unione della Romagna Faentina, organismo che rappresenta e coordina le associazioni di volontariato del territorio, ha eletto il nuovo direttivo e il rinnovato collegio dei revisori dei conti. A guidare la Consulta per il prossimo mandato sarà Maurizio Bertoni, figura molto conosciuta nel mondo del volontariato faentino candidato dalle Associazioni Farsi Prossimo e dall’Associazione Francesco Bandini ODV, Bertoni, prezioso supporto della Consulta del Volontariato da anni, animatore e organizzatore del pranzo di solidarietà oltre che della festa del volontariato, è anche attivo da anni nel mondo rionale faentino e impegnato in diverse realtà associative – tra cui Allergie ODV e MoVI Ravenna (Movimento del Volontariato Italiano). Ha inoltre collaborato a lungo con la compianta Maria Antonia Bedronici, già presidente della Consulta, scomparsa nel maggio 2025.

Il nuovo direttivo risulta così composto:

  • Maurizio Bertoni – Presidente, candidato da Francesco Bandini ODV e Farsi Prossimo ODV
  • Davide Caroli – Vicepresidente, confermato dal consiglio precedente, candidato da Alzheimer Faenza ODV
  • Claudia Scarpelli, Tesoriera e Segretaria, già presidente negli anni passati della Consulta, torna a portare la propria esperienza e supporto al nuovo gruppo, candidata da Sìstareinsieme APS
  • Bruno Boni, rappresentante dell’associazione Carri Aps di Casola Valsenio, a testimonianza della partecipazione di tutto il territorio dell’Unione
  • Vanda Cattani – candidata da GRD ODV
  • Teresa Nocerino – candidata da Associazione Fiori d’Acciaio Odv
  • Domenico Tramonti – candidato da Associazione Maria Teresa Odv
  • Carla Benedetti – candidata da Associazione Gemellaggi Aps
  • Ilaria Giama – candidata da Legambiente Aps

Rimangono confermate nel ruolo di revisori dei conti:
Vilma Zinzani, Maria Teresa Bedeschi e Lara Maccolini.

“Questo nuovo direttivo nasce da un desiderio comune di collaborazione e di servizio verso la nostra comunità – dichiara il presidente Maurizio Bertoni. – In un momento storico in cui il volontariato è chiamato a rinnovarsi e a fare rete, vogliamo continuare a valorizzare l’impegno di tante persone che ogni giorno dedicano tempo, competenze e cuore per il bene degli altri. La Consulta sarà un luogo di ascolto, dialogo e progettazione condivisa. Progettazione e collaborazione con l’amministrazione comunale, con le altre realtà di rappresentanza del volontariato e del terzo settore”.     

La Consulta del Volontariato dell’Unione della Romagna Faentina è l’organismo che riunisce e rappresenta le associazioni del territorio.

Il volontariato rappresenta una forza viva e insostituibile del tessuto sociale, capace di costruire legami, promuovere inclusione e rispondere con solidarietà ai bisogni della comunità.

La Consulta intende continuare a valorizzare l’impegno dei volontari e delle associazioni, sostenendo la partecipazione attiva dei cittadini e promuovendo una cultura condivisa di responsabilità, attenzione e cura verso gli altri.                                                                 Tra le principali iniziative promosse figurano la Festa del Volontariato, i Mercatini dei Ragazzi di luglio e il tradizionale Pranzo di Solidarietà natalizio, appuntamento ormai fisso della comunità faentina. Il tutto in stretta connessione ad una presenza settimanale nella storica casa delle associazioni di via Laderchi 3.

Articoli correlatiDi più dello stesso autore