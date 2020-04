Una diretta live streaming domani, sabato 4 aprile, per salutare la conclusione del progetto Mauerspringer, cofinanziato dal programma Europa Creativa dell’Ue e diretto dal Teatro Due Mondi di Faenza (Ra). La finalità dell’iniziativa è creare ponti tra le comunità attraverso il teatro di strada e ha ricevuto il sostegno della Regione Emilia-Romagna, durante tutto il suo percorso. La diretta avrà luogo dalle 15 alle 18 sul canale YouTube del Teatro Due Mondi.

L’emergenza Covid 19 ha reso necessaria questa diversa forma di comunicazione per consentire lo svolgimento dell’evento conclusivo del progetto. Per questo l’incontro internazionale “Saltare i muri, percorrere le strade”, a cura di Cristina Valenti dell’Università di Bologna, in collaborazione e con il patrocinio del Dipartimento della Arti e il Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università di Bologna, si svolgerà con la diretta streaming.

Il progetto Mauerspringer:

Partner: Teatro Due Mondi – Faenza, Italia – capofila, Compagnie du Hasard – Feigns, Francia, Dah Theatre Research Centre – Belgrado, Serbia , Hortzmuga Teatroa – Bilbao, Spagna, TheaterLabor – Bielefeld, Germania.

Collaboratori artistici al progetto: Photographes Nomades di Jean-Pierre Estournet – fotografo di teatro di strada, Video Progetti di Andrea Pedna – videomaker , Akademia Ruchu – Polonia, Divadlo Continuo – Repubblica Ceca