Sono Lorenzo Montanari della 5A e Filippo Iapichello della 5B, entrambi dell’indirizzo Sistemi informativi aziendali (SIA) dell’Istituto Tecnico Oriani, a ricevere nella mattinata di sabato 17 aprile direttamente dalle mani del Dirigente Scolastico Fabio Gramellini due assegni di 95 euro l’uno quale riconoscimento per aver ottenuto 100 e lode alla maturità dello scorso anno scolastico.

Alla fine di un anno scolastico mosso dalle insicurezze legate alla emergenza sanitaria, i due studenti hanno dimostrato una grande tenuta e risultati brillanti, qualificandosi per l’alta qualità dello studio, la preparazione sempre costante e seria e l’impegno tenace, che non è mai mancato durante il percorso di studi.

Il Dirigente scolastico non ha fatto mancare il suo incoraggiamento a proseguire con lo stesso carattere che hanno mostrato nell’Oriani, sottolineando come i loro sacrifici non abbiano dato solo soddisfazioni a sé stessi ma anche alle proprie classi di appartenenza, ai loro insegnanti e quanti godono nel mondo che li circonda della loro competenza e conoscenza. Un contributo importante che merita di essere da stimolo agli studenti loro successori, che tra qualche settimana affronteranno la Maturità 2021 e concludono un percorso di studi altrettanto intenso e impegnativo.

Erano presenti a fianco degli studenti anche i rispettivi insegnanti coordinatori di classe Carla Didoni (Economia aziendale) e Gabriella Ferretti (Matematica), che hanno rivolto ai loro studenti parole di incoraggiamento e invito a fare della propria strada un’occasione speciale per crescere e portare i frutti migliori in una società che ha bisogno di figure professionali e ancor prima di persone che abbiamo i caratteri della dolcezza e della cordialità, della disponibilità ai bisogni degli altri e della apertura a ogni stimolo culturale positivo.

Prima di lasciare il proprio istituto superiore, Lorenzo e Filippo hanno condiviso con alcuni insegnanti presenti piacevoli vecchi ricordi, non prima di scattare una foto a ricordo di questo giorno speciale.