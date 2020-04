Maturità 2020: il parere degli studenti sulle nuove modalità e i loro piani per il futuro

La maturità 2020 inizierà a partire dal 17 giugno, con modalità del tutto nuove. Niente tesina ed esami scritti per gli studenti ma un’unica prova, un esame orale che partirà da un argomento a piacere concordato con i professori. Rispetto agli scorsi anni, il percorso di studi rivestirà maggior peso. I maturandi stanno anche pensando a come svagarsi una volta concluso l’esame e se continuare gli studi iscrivendosi all’università. Quest’anno il tradizionale viaggio di maturità potrebbe saltare a causa dell’impossibilità di viaggiare a causa dell’epidemia, ma la voglia di festeggiare non manca ai ragazzi.