Matteucci: “Lo spirito di comunità ha permesso a Ravenna di essere una città forte”

Siamo nel 2014 e nel 2015. Come da tradizione, da primo cittadino il sindaco Fabrizio Matteucci rivolge un augurio e un appello ai cittadini di Ravenna in occasione del Natale. Solitamente il messaggio di auguri da parte del sindaco rappresenta l’opportunità per un bilancio dei temi più importanti affrontati durante l’anno. Sono gli anni durante la quale la crisi economica colpisce ancora duramente la città. Al suo fianco, la crisi della politica e il distacco da parte dei cittadini. All’orizzonte la paura del terrorismo. Sono anni di smarrimento, anni difficili, durante i quali Matteucci, da sindaco, ha tentato di “mantenere la barra dritta” per uscire il più velocemente possibile dalle difficoltà.