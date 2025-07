Sarà il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ad aprire giovedì 31 luglio la tradizionale Festa della Lega Romagna a Cervia. Un appuntamento politico e culturale ormai consolidato, che quest’anno vedrà anche la partecipazione del giornalista e direttore editoriale di Libero, Daniele Capezzone, in veste di intervistatore d’eccezione.

La festa, che si terrà fino a domenica 3 agosto, animerà la suggestiva area del canale di Cervia, lato Torre San Michele, in piazza M. Maffei. Gli incontri politici avranno inizio ogni sera alle ore 21, mentre dalle 19 sarà operativo un food truck con specialità romagnole e non solo, rendendo l’evento anche un’occasione di socialità e convivialità.

Tra i momenti più attesi, oltre all’intervento inaugurale di Salvini, una serie di dibattiti con ospiti istituzionali e politici, riflessioni su temi locali e nazionali, e proposte legate allo sviluppo del territorio e alla visione della Lega per l’Italia del futuro.

“La Lega – ha dichiarato Jacopo Morrone, parlamentare e segretario della Lega Romagna – è una forza politica sui generis: radicata nella tradizione e nei valori che hanno forgiato il nostro Paese, ma al tempo stesso proiettata verso l’innovazione per renderlo più moderno e competitivo”.

La presenza di Salvini a Cervia conferma l’importanza strategica della Romagna per il Carroccio, in un’estate che si preannuncia calda anche sul fronte politico. L’evento, come da tradizione, si propone di coniugare politica e territorio, cultura e confronto, nel cuore della Riviera adriatica.