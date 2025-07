Se non fosse per l’accento toscano, Matteo Pio potrebbe essere considerato faentino a tutti gli effetti. L’allenatore di Cecina ha ormai fatto diventare Faenza la sua seconda casa ed è pronto e motivato per la sua quarta stagione consecutiva nei Raggisolaris, dove sarà ancora il primo assistente della prima squadra, e il responsabile del Gruppo College (che disputerà l’Under 19 Eccellenza e la Divisione Regionale) nella Raggisolaris Academy. Dopo essere arrivato secondo alle finali nazionali Under 19 Gold nel 2023/24, nella scorsa stagione Pio ha condotto l’Under 19 Eccellenza al quarto posto nel girone al debutto assoluto della Raggisolaris Academy nel massimo campionato giovanile italiano.

“Mi sento ormai un faentino acquisito – spiega il coach 36enne – e se quando sono arrivato nel 2022 ero felicissimo della scelta fatta per come si lavora nei Raggisolaris e nella Raggisolaris Academy ora lo sono doppiamente, perché ho instaurato tanti rapporti extra lavorativi con molte persone e sono sempre più legato alla città.

Nella prossima stagione continueremo il lavoro con il Gruppo College, dando continuità a quello che abbiamo fatto, e oltre alla Divisione Regionale 1 e all’Under 19 Eccellenza creeremo un’altra Under 19 per avere un ulteriore scalino nel percorso di crescita dei ragazzi. Inoltre ci sarà ancora più coinvolgimento tra Raggisolaris Academy e prima squadra”.

Per quanto riguarda la B Nazionale, Pio sarà per il primo anno al fianco di Lorenzo Pansa. “Pansa è un allenatore che non ha bisogno di presentazioni e ha sempre lavorato benissimo con i giovani, come ad esempio ha fatto a Moncalieri. Sono certo che con il roster che sta nascendo riuscirà a trarre il meglio da ogni giocatore.

Sono molto contento anche del nuovo ruolo di Garelli, perché lo ritengo la persona giusta per far da collante tra prima squadra e dirigenza grazie all’esperienza maturata in tanti anni di pallacanestro. Il suo ingresso nello staff dirigenziale potenzia ancora di più la società per farla diventare sempre più protagonista in un campionato difficile come è la serie B Nazionale dove è fondamentale anche il lato organizzativo”.